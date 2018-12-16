Rıdvan Dilmen Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

VAR, futbolda devrim yarattı. 1. Lig'de verilen penaltı sayısı 35. VAR yok. Süper Lig'de verilen penaltı sayısı 62. Kaldı ki bir alt lig, daha çok temaslı. Gündüz kalk penaltı, akşam yat penaltı.

Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolcular vardı. Serdar Aziz, 3 maç sonra oynadı mesela. Hoca, son dakikalarda forvetsiz oyuna döndü. Böyle baktığınızda Galatasaray puan aldı.

Fenerbahçe taraftarı hala umutsuz değil. Bir çıkış yakalarız diye bekliyorlar. Herkes puan kaybediyor. Gençlerbirliği'ni çıkar, bir alt ligdeki duruma benziyor.

Bu pozisyonun penaltısı budur. Ararsan bulursun. Ayağının çarptığını görürsün. Ben de VAR hakemi olsam penaltı verirdim. Ben çok ağlayıp zırlıyordum bu konuda ama VAR'ın futbola katkısı çok büyük.

''TERİM, ÖNDE 'BASIN' DEDİ''

Terim, öndekileri 'basın' diye uyarmış. İlk yarıda işe yaradı ama top sizdeyse daha az yorulursunuz. 53'ten sonra Galatasaray yorulunca Başakşehir üstünlüğü ele aldı. Taktik faullerle rakibi durdurdu.

''GALATASARAY SPOR KULÜBÜ...1905!''

Başakşehir'in yedekleri Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Elia, Arda, Soner, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler. Galatasaray'ı sayıyorum. Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Yunus, Celil, Muğdat. Galatasaray Spor Kulübü... 1905! Bu Başakşehir takımı baya bir takım ha.

''ELEŞTİRİ YAPMAK ZORUNDAYIM''

Fatih Terim, plan olarak sadece forvet değil çok sayıda pozisyon aradıklarının mesajını verdi. Çok ciddi puan kayıpları yaptınız. Biraz eleştiri yapmak zorundayım.

Fatih hoca, sezon başından beri Maicon, Feghouli, Fernando için söylediği sözler o oyuncuları üzdü. Fernando nasıl sakatlandı demesi gibi sözler. Her ne kadar takımı seviyorum desen de bu sözler seni üzer. Fenerbahçe'de Ali Bey, Rize maçında taraftarların yanına gitti, 'Evet oyuncular hak etmiyor' dedi. Bu sözler futbolcuları etkiler.

Abdullah Avcı, sen bir daha böyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bulamazsın. Eğer böyle devam edersen lige 2-3 sene damganı vurabilirsin.

''MAZOTU BULAMAZSAN GEMİ STOP EDER''

Ankaragücü Başkanı, gemi mazot ile alınır? Siz mazotu dolduruyor musunuz? Gemileri iteklemek zordur. Siz o mazotu vermezseniz gemi stop eder. Stop etti Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Mazotu olan kim? Başakşehir...

