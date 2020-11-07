SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen: "Mert Hakan bilse Galatasaray'a giderdi"

Rıdvan Dilmen: "Mert Hakan bilse Galatasaray'a giderdi"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.11.2020 23:05 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçı yorumladı.

Rıdvan Dilmen: "Mert Hakan bilse Galatasaray'a giderdi"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından NTV'de flaş ifadeler kullandı.

BİLSE GALATASARAY'A GİDERDİ

Mert Hakan ve Galatasaray eksenli bir değerlendirme de yapan Dilmen, "Mert Hakan Yandaş, bugün bu durumu görmüş olsa, Galatasaray'a gidebilirdi. Nereden bilsin, Fenerbahçe isteyince gitmiş. Mert Hakan bu akşam kadro açıklandığında yıkılmıştır. Bu takımı da yönetmek yürek ister. Mert Hakan'ı da diri tutmak için 11'de oynatırdım" dedi.

YEDEK OYUNCU, HOCASINI SEVMEZ

Fenerbahçe'nin kadro derinliğinin uzun vadede sıkıntı yaratabileceğini ifade eden Dilmen, "Fenerbahçe'nin övgüler yarattığımız kadro derinliği sıkıntı yaratabilir. Dünyanın en büyük yalanı 'Oynamayan oyuncu da hocasını seviyorsa, o hoca süperdir.' Öyle bir oyuncu olmasın, o oyuncu saygı duymalı ama yedek oyuncu hocasına sevgi duymaz, isyan eder" dedi.

KAZANIRKEN DERS ÇIKARTMADINIZ

"Mert Hakan kavgası çıktı, Novak gidiyor mu, kalıyor mu dedik, ikisi de oynayamıyor. Nazım sadece Gökhan sakat olunca oynadı. Belki Novak'tan Caner ile birlikte daha fazla faydalanabilirsiniz. Konuşarak diğer oyuncuları da hazırlamalısınız. Eğer küskünlük olursa, bunu toparlamak kolay olmuyor. Kazanırken çıkaramadınız, bari kaybederken ders çıkarın."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
F.Bahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!F.Bahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Joe Biden ABD'nin 46'ıncı başkanı oldu
Joe Biden ABD'nin 46'ıncı başkanı oldu
Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'
Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'
CANLI | Fenerbahçe - Konyaspor
CANLI | Fenerbahçe - Konyaspor
Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı
Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı
F.Bahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!
F.Bahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!
3 gol attım ama yine yedek kalacağım
3 gol attım ama yine yedek kalacağım
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: "Mert Hakan bilse Galatasaray'a giderdi"
Mert Hakan bilse Galatasaray'a giderdi
Erol Bulut: Birlikte kaybettik!
Erol Bulut mağlubiyet sonrası konuştu! "Bundan sonra..."
Tisserand: "Her şey bitmedi"
Her şey bitmedi
ÖZET | Fenerbahçe - Konyaspor: 0-2
F.Bahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!
CANLI | Fenerbahçe - Konyaspor
CANLI | Fenerbahçe - Konyaspor
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.