Rıdvan Dilmen: "Mert Hakan bilse Galatasaray'a giderdi"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından NTV'de flaş ifadeler kullandı.
Mert Hakan ve Galatasaray eksenli bir değerlendirme de yapan Dilmen, "Mert Hakan Yandaş, bugün bu durumu görmüş olsa, Galatasaray'a gidebilirdi. Nereden bilsin, Fenerbahçe isteyince gitmiş. Mert Hakan bu akşam kadro açıklandığında yıkılmıştır. Bu takımı da yönetmek yürek ister. Mert Hakan'ı da diri tutmak için 11'de oynatırdım" dedi.
Fenerbahçe'nin kadro derinliğinin uzun vadede sıkıntı yaratabileceğini ifade eden Dilmen, "Fenerbahçe'nin övgüler yarattığımız kadro derinliği sıkıntı yaratabilir. Dünyanın en büyük yalanı 'Oynamayan oyuncu da hocasını seviyorsa, o hoca süperdir.' Öyle bir oyuncu olmasın, o oyuncu saygı duymalı ama yedek oyuncu hocasına sevgi duymaz, isyan eder" dedi.
"Mert Hakan kavgası çıktı, Novak gidiyor mu, kalıyor mu dedik, ikisi de oynayamıyor. Nazım sadece Gökhan sakat olunca oynadı. Belki Novak'tan Caner ile birlikte daha fazla faydalanabilirsiniz. Konuşarak diğer oyuncuları da hazırlamalısınız. Eğer küskünlük olursa, bunu toparlamak kolay olmuyor. Kazanırken çıkaramadınız, bari kaybederken ders çıkarın."
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