Rıdvan Dilmen, Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü açıkladı. Dilmen yaptığı açıklamada, "TFF, Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam, İstanbul'a geldi ve burada TFF yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından Frankfurt'a dönen Kuntz, Alman Futbol Federasyonu ile prosedürleri konuştu ve anlaşma sağlandı.

Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.

