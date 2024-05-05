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Rıdvan Dilmen, Muğlaspor başkanı ile görüştü! Resmi açıklama kısa süre içinde geldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.05.2024 10:09
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Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa koşan Muğlaspor ile görüşme gerçekleştirdi.

Rıdvan Dilmen, Muğlaspor başkanı ile görüştü! Resmi açıklama kısa süre içinde geldi

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta mücadele eden Muğlaspor’da yönetimi, Rıdvan Dilmen ile görüşme gerçekleştirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Muğlaspor’dan yapılan açıklamada, “Başkanımız Menaf Kıyanç, Başkan Vekillerimiz Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, Basın Sözcümüz Barış Yayman, Altyapı Şube Sorumlularımızdan Müslüm Kıyanç ve Kulüp Müdürümüz Adem Korkmaz, Muğla'mıza gelen kulübümüzün ve Türk futbolunun efsane ismi Rıdvan Dilmen'i konakladığı otelde ziyaret etti. Kulübümüzün efsane isimlerinden olan Rıdvan Dilmen ile sohbet eden Başkanımız Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyelerimiz, isminin yazılı olduğu 48 numaralı Muğlaspor forması hediye etti” ifadeleri kullanıldı.

MUĞLASPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Kariyerine Aydın Nazilli'de başlayan Rıdvan Dilmen, 1979-80 sezonunda Muğlaspor formasını terletmişti.

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Rıdvan Dilmen Muğlaspor da, yapılan açıklama
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