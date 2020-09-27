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Rıdvan Dilmen: Muriqi olsa Fenerbahçe, 2 maçı da kazanabilirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.09.2020 23:23 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Galatasaray deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Fenerbahçe için yorumlarda bulundu.

Rıdvan Dilmen: Muriqi olsa Fenerbahçe, 2 maçı da kazanabilirdi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Dilmen, Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin kalması halinde puan tablosunun değişik olacağını iddia etti.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları...

"Fenerbahçe'nin limiti açık bildiğim kadarıyla. Her kulüp sanırım biraz daha rahatladı. Kolay bir karar değil. Vedat Muriqi olsaydı 2 maçı da Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali çok yüksekti. Galatasaray'ın efektif orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Gidip gelecek bir iç oyuncuya ihtiyacı var. Bugün Arda da Emre de zaman zaman savunma yapmaya çalıştılar. Belhanda, Feghouli, Arda ve Emre ancak çaba sarfederler, faul yapabilirler. Hepsi de kart gördü."

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