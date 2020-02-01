Rıdvan Dilmen: Novak'ın golünden önce korner yoktu, hakem skoru değiştirecek ciddi hata yaptı

Trabzonspor'da 32. dakikada Jose Sosa'nın arka direğe yaptığı ortada Campi'nin içeriye çevirdiği topta Novak, kafa vuruşuyla golü attı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Ancak Fenerbahçe cephesi pozisyon öncesinde Sörloth ile Serdar Aziz'in hava topu mücadelesinin ardından verilen korner kararının hatalı olduğunu belirterek itirazlarda bulundu.
Pozisyonla ilgili NTV'de yorum yapan Rıdvan Dilmen ise "İlk yarıda bu kadar tansiyonu yüksek maçta 'Aferin Ali Palabıyık' derken, autu korner verdi ve o da gol oldu. Sörloth'tan çıkan topa korner verdi. Yanlış bir karardı. Korner olmamış olsaydı, o oyuncular orada olmayacaktı. Hakem skoru değiştirecek ciddi hata yaptı" ifadelerini kullandı.
(VAR sistemi, protokol gereğince korner kararlarına müdahale edemiyor.)
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