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Rıdvan Dilmen: Novak'ın golünden önce korner yoktu, hakem skoru değiştirecek ciddi hata yaptı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.02.2020 21:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Bordo-Mavililer'in Filip Novak ile bulduğu gol öncesinde verilen karar tartışma yarattı. Yorumcu Rıdvan Dilmen, "Sörloth'tan çıkan topa korner verdi. Yanlış bir karardı. Korner olmamış olsaydı, o oyuncular orada olmayacaktı. Hakem skoru değiştirecek ciddi hata yaptı" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da 32. dakikada Jose Sosa'nın arka direğe yaptığı ortada Campi'nin içeriye çevirdiği topta Novak, kafa vuruşuyla golü attı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

VAR, KORNER KARARLARINA MÜDAHALE ETMİYOR

Ancak Fenerbahçe cephesi pozisyon öncesinde Sörloth ile Serdar Aziz'in hava topu mücadelesinin ardından verilen korner kararının hatalı olduğunu belirterek itirazlarda bulundu.

RIDVAN DİLMEN: SKORU DEĞİŞTİREN HATA

Pozisyonla ilgili NTV'de yorum yapan Rıdvan Dilmen ise "İlk yarıda bu kadar tansiyonu yüksek maçta 'Aferin Ali Palabıyık' derken, autu korner verdi ve o da gol oldu. Sörloth'tan çıkan topa korner verdi. Yanlış bir karardı. Korner olmamış olsaydı, o oyuncular orada olmayacaktı. Hakem skoru değiştirecek ciddi hata yaptı" ifadelerini kullandı.

(VAR sistemi, protokol gereğince korner kararlarına müdahale edemiyor.)

Trabzonspor - Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
rıdvan dilmen fenerbahçe trabzonspor Filip Novak

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
peki serdarın kafa attıgı anı söyler misin rıdvan efendi
Rıdvan bir sus hemşehrim.. Maçı izliyorsundur eminim. Bütün taktir hakları hangi takıma veriyor?
xaxaxaxaxaxaxaxa olan Ziyaaaaa kim hata yaptı Ali TetikçiBıyık mı? Kimin aleyhine?kimin kadehine?:))) Öldürürsün adamı güldürmekten sen
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