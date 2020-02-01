Rıdvan Dilmen: Novak'ın golünden önce korner yoktu, hakem skoru değiştirecek ciddi hata yaptı

Trabzonspor'da 32. dakikada Jose Sosa'nın arka direğe yaptığı ortada Campi'nin içeriye çevirdiği topta Novak, kafa vuruşuyla golü attı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

VAR, KORNER KARARLARINA MÜDAHALE ETMİYOR

Ancak Fenerbahçe cephesi pozisyon öncesinde Sörloth ile Serdar Aziz'in hava topu mücadelesinin ardından verilen korner kararının hatalı olduğunu belirterek itirazlarda bulundu.

RIDVAN DİLMEN: SKORU DEĞİŞTİREN HATA

Pozisyonla ilgili NTV'de yorum yapan Rıdvan Dilmen ise "İlk yarıda bu kadar tansiyonu yüksek maçta 'Aferin Ali Palabıyık' derken, autu korner verdi ve o da gol oldu. Sörloth'tan çıkan topa korner verdi. Yanlış bir karardı. Korner olmamış olsaydı, o oyuncular orada olmayacaktı. Hakem skoru değiştirecek ciddi hata yaptı" ifadelerini kullandı.

(VAR sistemi, protokol gereğince korner kararlarına müdahale edemiyor.)