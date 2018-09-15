Rıdvan Dilmen'den bomba yorum! Oğuzhan Özyakup ve Galatasaray

Rıdvan Dilmen Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı NTV’de değerlendirdi. Dilmen Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullandı. Maçtan önce hasta Galatasaraylı bir arkadaşımla konuştuk. ‘En kötü 3-1 ya da 4-1 yenersiniz’ demiştim. Telekom’daki Galatasaray ile her yerdeki Kasımpaşa’yı değerlendirdim. Kasımpaşa, Rus ruleti oynayan bir takım. Sürpriz olan ilk yarının 0-0 bitmesiydi. Alanyaspor’u iç sahada 6-0 yenen Galatasaray bu kez 4 attı. Galatasaray’ın evindeki, Kasımpaşa’nın her yerdeki maçları eğlenceli oluyor. Kasımpaşa, Sivasspor karşısında 3-0 kazandı ancak 4-3 kaybedebilirdi. Galatasaray, Sivasspor kadar pozisyona girdi ve attı. Kasımpaşa da girdi ancak Muslera farkı vardı. Galatasaray’ın evindeki maçları, Kasımpaşa’nın ise her yerdeki maçları eğlenceli oluyor. Maçlarına gitmek lazım. Güzel oynuyorlar. Doğru oyun farklı bir şey ama oyunları güzel. Bu maçın 0-0 bitmesi mucize olurdu. Galatasaray’ın evinde gol atmadığı tek maç var. Geçen sezonki Fenerbahçe maçı. Hava şartları, maçın cuma oynanmasına rağmen taraftar yine geldi. Kasımpaşa bildiğimiz gibi Kasımpaşa. Hücum oynamaya çalışan bir takım. Geçen senenin yıldızı Trezeguet, bu maçta yok oldu.

OZAN İÇİN KUTLAMAK LAZIM

Ozan Kabak için Terim’i kutlamak lazım. Ehliyetini yeni almıştır. Ehliyetini daha yeni alma hakkı kazanmış, kahvehaneye, lokale yeni girme hakkı elde etmiş. Maicon’u oynatmayarak Ozan diye bir genç oynatıyorsunuz. Hata da yapabilirdi ama önemli değil. Maç içinde Sinan’ın yerine Yunus’u alacağını tahmin etmiştim. Terim’in Selezynov’un transferini düşünmemesine şaşırmıştım. Meğer ilgilenmişler. Çünkü tanıyorum Fatih Terim’i. Kaç yaşında olursanız olun öğrenmenin yaşı yok. Belki Fatih Terim’in cezalandırdığı futbolcu ileride daha başka seviyede oynama şansı bulacak… Ozan Kabak’ın tecrübesi zayıf ama pozisyon bilgisi iyiydi. Diagne’yi iyi savundu. Ozan Kabak, milli takımın stoperi olabilir. Galatasaray’da oynuyor, tabi olabilir. 18 yaşında olmasına rağmen hem kadroya giriyor hem 11’de oynuyor. İnşallah böyle devam eder. Terim, ‘Bruma nerede, keşke bende olsa, Rodrigues’in yanına koysam’ diye düşünüyordur. Bu kadro şampiyonluk için yetmez. Hoca da bunu biliyor. Devre arasına kadar takımı taşımaya çalışacak.

Galatasaray’ın problemi belli. Galatasaray evinde son 20 maçın 19’unu kazanmış. Şampiyonluğu da bu yüzden kazanmıştı. Attığı gol 57, yediği gol 47. İnanılmaz bir tablo bu. Deplasmanda 18 maçta 9 kez kazanmış. Averajı ise +1 sadece… Çok çok çok önemli bir defo. Bunu halledeceksiniz. Bunu halledersen kesin şampiyonsun. FATİH TERİM'İN BEYNİNDEKİ TAKIM DEĞİL

Bu takım, Fatih Terim’in beynindeki takım değil, bunu biliyoruz. Bu seviyedeki önemli maçları arka arkaya kaldıramayabilirler. Allah’tan Şampiyonlar Ligi’nde ilk maç içeride ve Lokomotiv Moskova ile olacak. Galatasaray’ın ufak da olsa favori durumu var. Galatasaray attıklarına değil yediklerine bakmalı. Bu maçta kalesinde 4 net gol pozisyonu gördüler. Alanyaspor maçında bu pozisyonları yemediği için kadroya güvendi ve Trabzonspor’a aynı takımla çıktı.

Galatasaray’da hücumda yerleşik bekleyen bir oyuncusu yok. Quaresma gibi topu alıp, bekleyecek bir futbolcu yok. Rodrigues topu alıp direkt gitmek istiyor. Ancak vuruşlarını çok geliştirdi.