Rıdvan Dilmen: Onyekuru işini anlamadım

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"3'ER PUANLAR ÖNEMLİ"

"Derbilerden önce 3'er puanları alıyorsun. Çok ciddi pozisyon alarak bunu yapıyorsun. Konsantrasyon son derece yüksek. Malatya'da da, Gaziantep'te de oynanan maçlar serttir taktik anlamında. Gaziantep teknik direktör değiştirince hafif çözüldü aslında ama 7 günde çok önemli 2 galibiyet."

"İLK YARI BİR İHTARDI"

"Futbol rakiple oynanır. Gaziantep'in kazandığı Fenerbahçe maçını, Beşiktaş maçını hatırlayalım. Yüzde 65-70'ler falan vardır. Antep 10 oyuncuyla yaslanıyor, Galatasaray ilk yarıda 3 kez gol attı, pozisyon ofsaytla kesildi. Bu bir ihtar değil mi? Samtimlerle giden pozisyonlar. Onyekuru, Babel'e, hele Arda'ya ve Emre'ye göre daha hızlı."

"ONYEKURU'YU GÖRDÜĞÜNDE..."

"Emre Akbaba'yı 32. dakikaya kadar görmedim. Arda, Emre Akbaba, Kılınç ve Belhanda, hiçbiri savunma arkasına sprint yapmaz. Devrede Onyekuru'yu gören hocanın, liberolu sarkık oynaması gerekiyordu. Fatih hoca Onyekuru'yu aldı oyuna, denemelere devam etti."

"ÇİZGİYE İNANMAK ZORUNDAYIZ"

"Kamera açısı doğrudur, yanlıştır bilemem, biz çizgiye inanmak zorundayız. 1-2-3-4'te yırttınız ofsayt ile, sonunda yersiniz. Bu kadar milimlik bir olayda yardımcı niye kaldırıyor, kendini mi kurtarmak istiyor? Git orta sahaya, sonra dönersin."