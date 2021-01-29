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Rıdvan Dilmen: Onyekuru işini anlamadım

29.01.2021 21:48 | Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen: Onyekuru işini anlamadım

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi NTV'de değerlendirdi. Onyekuru hakkında konuşan Rıdvan Dilmen'in yorumları şu şekilde...

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"3'ER PUANLAR ÖNEMLİ"

"Derbilerden önce 3'er puanları alıyorsun. Çok ciddi pozisyon alarak bunu yapıyorsun. Konsantrasyon son derece yüksek. Malatya'da da, Gaziantep'te de oynanan maçlar serttir taktik anlamında. Gaziantep teknik direktör değiştirince hafif çözüldü aslında ama 7 günde çok önemli 2 galibiyet."

"İLK YARI BİR İHTARDI"

"Futbol rakiple oynanır. Gaziantep'in kazandığı Fenerbahçe maçını, Beşiktaş maçını hatırlayalım. Yüzde 65-70'ler falan vardır. Antep 10 oyuncuyla yaslanıyor, Galatasaray ilk yarıda 3 kez gol attı, pozisyon ofsaytla kesildi. Bu bir ihtar değil mi? Samtimlerle giden pozisyonlar. Onyekuru, Babel'e, hele Arda'ya ve Emre'ye göre daha hızlı."

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"ONYEKURU'YU GÖRDÜĞÜNDE..."

"Emre Akbaba'yı 32. dakikaya kadar görmedim. Arda, Emre Akbaba, Kılınç ve Belhanda, hiçbiri savunma arkasına sprint yapmaz. Devrede Onyekuru'yu gören hocanın, liberolu sarkık oynaması gerekiyordu. Fatih hoca Onyekuru'yu aldı oyuna, denemelere devam etti."

"ÇİZGİYE İNANMAK ZORUNDAYIZ"

"Kamera açısı doğrudur, yanlıştır bilemem, biz çizgiye inanmak zorundayız. 1-2-3-4'te yırttınız ofsayt ile, sonunda yersiniz. Bu kadar milimlik bir olayda yardımcı niye kaldırıyor, kendini mi kurtarmak istiyor? Git orta sahaya, sonra dönersin."

"OFSAYT TAKTİĞİ OLMAZDI"

"Ben süratli oyuncuyum, benim Oğuz'a, Sergen, Alex tarzı oyunculara ihtiyacım var. Onyekuru hep deniyor. Babel, yüzde yüz olmasa da tek sprint atabilecek oyuncuydu. Arda, Belhanda, Emre'ler atmaz. Hoca da aldı Onyekuru'yu. Şut atamıyoruz, kenara gidemiyoruz, bari deneyelim dedi Fatih hoca. Diğer antrenör de çok güzel ofsayt taktiği yapıyorsunuz dedi. Aslında 'Aman yapmayın, adamlar 3 gol attı, sayılmadı' diyecekti."

"ONYEKURU İŞİNİ ANLAMADIM"

"Onyekuru işi ne iş, anlamadım. 3 kere gidiyor, geliyor, niye almıyorlar? Müthiş de oynuyor. Monaco'da bir tuhaflık var ya da Everton'da var. Bu tip forvet oyuncularının gol vuruşları 20-21 yaşında iyi olmaz, gol atmaya başladıkça iyileşir. Onyekuru'yu getir Beşiktaş'a, getir Fenerbahçe'ye, zorlanabilir. Onyekuru topla gider ama dar alanda değil, geniş alanda. Önde top tutamıyorsanız, Onyekuru gibi oyunculara ihtiyacınız var."


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