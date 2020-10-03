SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen: Penaltı tekrarlanmalıydı

Rıdvan Dilmen: Penaltı tekrarlanmalıydı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.10.2020 22:15 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Altay'ın Karagümrük karşısında kurtartığı penaltıda oyuncuların vuruş öncesinde ceza alanına girdiğini ve penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.

Rıdvan Dilmen: Penaltı tekrarlanmalıydı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği mücadelede Altay Bayındır'ın kurtardığı penaltının tekrarlanması gerektiğini iddia etti.

Dilmen, Altay'ın ihlal yapmamış olmasına rağmen ceza alanına giren Fenerbahçeli oyuncular olduğunu söyledi.

Dilmen yaptığı açıklamada, "Hakem Altay'a dua etmeli, bence penaltı öncesinde orta sahada faul var. Penaltıyı kurtardı ya, tekrarlanması lazım. İhlal var. Kaleci nizami, müthiş uzadı ama vurulduğu anda bakın, kaç tane Fenerbahçeli ceza alanının içinde. Topu kornere atan kim, ihlali yapan Fenerbahçeli oyuncu. Beşiktaş'ta Atiba bu yüzden kırmızı kart gördü. Kadıköy'e geleceksin, bir kırmızı yapıştıracaksın, bir penaltı daha vereceksin, bakacaksın faulü vermeyeceksin... Şimdi, gördüğünü ve düşündüklerini yapmaya çalışıyorlar, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Mükemmel götürdüğü maçta bir pozisyon neleri götürüyor. VAR hakemi Serkan Tokat da ihlalde herhalde benden bu kadar dedi." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalıKış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
Erol Bulut'tan flaş transfer açıklamasıErol Bulut'tan flaş transfer açıklaması
Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI
İşte Bruma'nın yeni adresi!
İşte Bruma'nın yeni adresi!
Fenerbahçe lideri yendi!
Fenerbahçe lideri yendi!
F.Bahçe transfer görüşmelerine başladı
F.Bahçe transfer görüşmelerine başladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: Penaltı tekrarlanmalıydı
Rıdvan Dilmen: Penaltı tekrarlanmalıydı
Altay Bayındır: Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu
Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu
Erol Bulut: 1-2 transfer daha olacak
Erol Bulut'tan flaş transfer açıklaması
ÖZET | Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1
Fenerbahçe lideri yendi!
Caner Erkin'e forma tepkisi!
Caner Erkin hakeme kızdı, formayı fırlattı
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.