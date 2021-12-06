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Rıdvan Dilmen şaştı kaldı! "Bunu ilk kez görüyorum"

06.12.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği maçı değerlendiren TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki krizin son bulduğunu söyledi. Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ve Vitor Pereira'nın arasındaki buzların erdiğini söyledi.

Rıdvan Dilmen şaştı kaldı! "Bunu ilk kez görüyorum"
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı sonrası mücadeleyi yorumladı. Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira ve Mesut Özil özelinde önemli açıklamalarda bulundu:

Fenerbahçe'yi skorlardan dolayı eleştirsek de oyuncu bazında baktığımızda 5 üzerinden 4 yıldız verebileceğimiz performanslar gördük hep sezon genelinde. Bugün de 4 hatta 5 yıldız verebileceğimiz oyuncular vardı.

KADIKÖY'DE KAYBETMEZ

Fenerbahçe derbiler dışında Kadıköy'de kolay kolay puan vermez bundan sonra rakiplere. Galatasaray derbisinde alınan galibiyetin de bu moral motivasyonda payı büyük.

"BUNU İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Bugün Vitor Pereira, Mesut Özil'i alkışlatmak için Muhammed ile değiştirdi son dakikalarda. Bugün ilk kez Mesut Özil ile mutlu bitirdiğini görüyorum teknik heyetin. Hatta çıktıktan sonra sarıldılar. Bu gelecek açısından önemli bir şey. Ben ilk kez görüyorum böyle bir şeyi.

Fenerbahçe'nin bugün 3'lüye geçmesini mantıklı buluyorum. Eğer elinizde Novak yoksa, bu hamleyi doğru bulurum. Çünkü sol bekte oynatacak oyuncun yok maalesef.

Mesut Özil en fit olduğu dönemlerden birini yaşıyor. Omuz omuza mücadeleye giriyor, başarıyla çıkıyor. Bugün farklı bir Mesut gördük. Daha da güçleniyor, fizik olarak kuvvetleniyor.

YÖNETİM NE YAPACAK EDECEK...

Fenerbahçe Yönetimi ne yapacak edecek, sol kanat beke bir transfer yapacak Ocak ayında. Sezon başı yapmadılar, devre arasında mutlaka yapmalılar. Madem bir yola çıktınız, skor ne olursa olsun Vitor Pereira ile devam etmeyi düşünüyorsunuz, o zaman ona göre bu hamleyi yapmalısınız. Haftaya Karagümrük'ü yendiniz, sonra Beşiktaş'a kaybettiniz yine de bildiğiniz yoldan dönmeyeceksiniz.

Fenerbahçe'nin kadrosu çok genç oyunculardan oluşuyor. Eğer taşlar yerine oturur ve süreklilik kazanılırsa, bu kadro lige ambargo koyar."


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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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