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Rıdvan Dilmen: Tiyatro izliyoruz!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.05.2020 22:12 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, liglerin 12 Haziran'da başlamasının zor olacağını söylerken, "Oynansın diyorum ama Temmuz ortası olmalı." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Tiyatro izliyoruz!

Rıdvan Dilmen, futbol, Koronavirüs ve liglerin geleceğiyle ilgili gündemi Star Haber'e yorumladı.

"TİYATRO İZLİYORUZ"

Perde arkasında herkes her şeyi söylüyor. Medyada oynamak istiyoruz istemiyoruz demiyorlar. İnsan sağlığı, gerçek olan ekonomik durum arasında gidip gelenler var. Küme düşüp düşmemesi ve şampiyonlukla ilgili de tiyatro izliyoruz. Nihat Özdemir Süper Lig için 12 Haziran tarihini verdi.

"BUNDESLİGA VE İTALYA'DA ORTAK YAZILI KARAR VAR AMA BİZDE YOK"

Bundesliga Cumartesi günü başlıyor. Maçlar çekişmeli geçecek ama sonrasında neler olacağını bilmiyoruz. Almanya Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği devlete başvurarak oynamak istiyoruz dediler. Bugün de İtalya'da aynısı oldu. Bizde böyle bir yazılı durum yok.

"VİRÜSTEN EN ÇOK ETKİLENENLER OYNAYALIM DİYOR"

Çok enteresandır. Göksel Gümüşdağ 1 vaka varken liglerin ertelendiği zaman hastalanmış olmasına rağmen geçenlerde "Biz oynamaktan yanayız" dedi. Fatih hoca da antrenmanlara çıkıyor. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu oynanmasın dedi ve Galatasaray resmi sitesinden bizim söylediğimiz geçerli deniliyor. Bu vakadan en çok sıkıntı yaşayanlar oynamak istiyor.

"TEMMUZ ORTASINDA OYNANSIN DİYORUM"

Ben olsam 20 Haziran'a kadar oyunculara kafanızı dinleyin, tatilinizi yapayın, kendinizi koruyun derim. Çok şükür azalmalar da var. Hem Avrupa'da emsaller oluşur. Oyuncular da mental olarak toparlar. 20 Haziran'da bir karar alınıp Temmuz'un ortasında oynanabilir. Bunu niye yapmıyorlar anlamıyorum. Oyuncuların kafa olarak hazırlanması gerekiyor. Ben oynanmasın demiyorum, oynansın. Ancak Temmuz ortasında oynansın diyorum. Temmuz'da kısaltılmış bir takvim yapılabilir.

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