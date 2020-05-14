Rıdvan Dilmen: Tiyatro izliyoruz!

Rıdvan Dilmen, futbol, Koronavirüs ve liglerin geleceğiyle ilgili gündemi Star Haber'e yorumladı.
Perde arkasında herkes her şeyi söylüyor. Medyada oynamak istiyoruz istemiyoruz demiyorlar. İnsan sağlığı, gerçek olan ekonomik durum arasında gidip gelenler var. Küme düşüp düşmemesi ve şampiyonlukla ilgili de tiyatro izliyoruz. Nihat Özdemir Süper Lig için 12 Haziran tarihini verdi.
Bundesliga Cumartesi günü başlıyor. Maçlar çekişmeli geçecek ama sonrasında neler olacağını bilmiyoruz. Almanya Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği devlete başvurarak oynamak istiyoruz dediler. Bugün de İtalya'da aynısı oldu. Bizde böyle bir yazılı durum yok.
Çok enteresandır. Göksel Gümüşdağ 1 vaka varken liglerin ertelendiği zaman hastalanmış olmasına rağmen geçenlerde "Biz oynamaktan yanayız" dedi. Fatih hoca da antrenmanlara çıkıyor. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu oynanmasın dedi ve Galatasaray resmi sitesinden bizim söylediğimiz geçerli deniliyor. Bu vakadan en çok sıkıntı yaşayanlar oynamak istiyor.
Ben olsam 20 Haziran'a kadar oyunculara kafanızı dinleyin, tatilinizi yapayın, kendinizi koruyun derim. Çok şükür azalmalar da var. Hem Avrupa'da emsaller oluşur. Oyuncular da mental olarak toparlar. 20 Haziran'da bir karar alınıp Temmuz'un ortasında oynanabilir. Bunu niye yapmıyorlar anlamıyorum. Oyuncuların kafa olarak hazırlanması gerekiyor. Ben oynanmasın demiyorum, oynansın. Ancak Temmuz ortasında oynansın diyorum. Temmuz'da kısaltılmış bir takvim yapılabilir.
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