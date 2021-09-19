SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı adeta yerin dibine soktu

Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı adeta yerin dibine soktu

19.09.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'nın Mesut Özil'i oynatmamasını eleştirirken "Pereira, 'Hiç kimsenin görmediğini görüyor' diyor Mesut için. Başakşehir Stadı'nda kimsenin görmediklerini mi arıyor? Hakikaten tuhaf" dedi.

Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı adeta yerin dibine soktu

Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a karşı iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. TRT Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı eleştirdi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

"Rotasyonu çok abarttık Türkiye. Baya bir abarttk. Ligin daha 5. haftasına çıkarken rotasyonu öyle abarttık ki her kadro 24 kişi, aralarında uçurum olan oyuncuları bekletiyoruz, sanki 20. hafta, kış ve kora kor maçlar yapılmış. Bakıyorum bakıyorum, ligin bitmesine daha çok var. Oynadıkları maç sayısı da belli. İnanılır gibi değil. Herkeste bir rotasyon merakı. 20. hafta falan altyapılarla çıkacaklar. Çok yoruluyor bu oyuncular. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. İyi futbolcuya fizik kazandırırsınız ama 30 sene uğraşın, yetenek kazandıramazsınız.

"YAVAŞ BİR OYUN OLDU"

"Pereira, hiç kimsenin görmediğini görüyor diyor Mesut için. Başakşehir Stadı'nda kimsenin görmediklerini mi arıyor. Hakikaten tuhaf. İlk yarı herkesin uykusu gelmiştir. Acayip temposuz, pozisyon da olmadı. Yavaş bir oyun oldu."

"FENERBAHÇE'NİN BU SEZON EN ÇOK UMUTLANDIRAN TARAFI TEMPOSUYDU"

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok umutlandıran tarafı temposuydu, müthiş tempoluydu. Hakikaten tuhaf bugün. Ne zaman yoruldular, bittiler. Ben vallahi anlamış değilim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ın rakibinden 9 gollü galibiyetBeşiktaş'ın rakibinden 9 gollü galibiyet
Hazırlaması 4 gününü alıyor! Detayı fark eden şaşırmadan edemiyorHazırlaması 4 gününü alıyor! Detayı fark eden şaşırmadan edemiyor
Fenerbahçe, Başakşehir'de yıkıldı!Fenerbahçe, Başakşehir'de yıkıldı!
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Maç bitmeden ortalık karıştı!

Maç bitmeden ortalık karıştı!

Fatih Terim'den Galatasaray taraftarına tepki!

Fatih Terim'den Galatasaray taraftarına tepki!

Galatasaray'dan yine puan kaybı!

Galatasaray'dan yine puan kaybı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

''İtalya'dan telefon gelirse hemen ayrılırım''

''İtalya'dan telefon gelirse hemen ayrılırım''

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç

TFF kararını verdi! İşte Milli Takım'ın yeni hocası

TFF kararını verdi! İşte Milli Takım'ın yeni hocası

Aldığı transfer teklifini açıkladı

Aldığı transfer teklifini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.