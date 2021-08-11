Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

TRT Spor'da Rıdvan Dilmen dönemi başlıyor. Ersin Düzen'in kişisel gerekçelerinden ötürü 11 yıllık görevinden istifa etmesi üzerine, TRT yönetimi NTV'den ayrılan Rıdvan Dilmen'le anlaşmaya vardı. Dilmen, önceki gün aylık kazancına dair çıkan haberlere esprili bir şekilde yanıt verdi.

"YANLIŞ YAZMIŞLAR"

Kamuoyunda çıkan, "Rıdvan Dilmen TRT Spor'dan yıllık 1 milyon Dolar alacak" iddiasına ünlü yorumcu, "Yanlış yazmışlar, aylık olacak" cevabını verdi. Rakamın gerçek olmadığını vurgulayan eski futbolcu, önümüzdeki sezon Erbatur Ergenekon'la beraber Süper Lig maçlarını yorumlayacak.

NTV'DEN AYRILMIŞTI

Mart 2021'de NTV'deki görevinden ayrılan Rıdvan Dilmen, vedasına ilişkin uzun bir açıklama metni yayınlamıştı. İşte, Dilmen'in veda metni:

"43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu - teknik direktör - futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim.

Doğuş Gurubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Bey'e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım.

Yakın bir zamanda, bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın."



