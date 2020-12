Rıdvan Fadıloğlu’ndan 25 Aralık mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi, rahmetli olmuş gazilerimizi şükranla anıyorum. Gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum” ifadesini kullandı.

Rıdvan Fadıloğlu, mesajının devamında, “25 Aralık, silahsız ve cephanesiz bir şekilde 10 ay 9 gün boyunca bir taraftan düşman, diğer taraftan da açlık ve yoklukla süren mücadelede birliği, beraberliği ve destansı mücadelesi ile Anadolu’ya cesaret veren milli direniş ruhunun adıdır. Şehit Mehmet Kamil’in cesur davranışı ile başlayan mücadele, tüm Anteplilerin büyük fedakarlıklarıyla destansı bir zafere dönüşmüştür. Toprağı üzerinde yaşadığımız bu mukaddes şehir, dünyada ‘Gazi’ olma onurunu yaşayan tek şehirdir. Dünyanın göz bebeği, namı diğer ifadeyle Ayıntab-ı Cihan, çocuk, genç, yaşlı demeden, her yaştan kadını, erkeğiyle vatan, bayrak, ezan, namus ve hürriyet uğrunda gözünü kırpmadan seve seve ölüme koşanların memleketidir. Bizler de bu aziz toprakların nasıl, ne şartlarda kazanıldığını bilerek, ecdadın birlik ve beraberlik ruhunu daim kılmalıyız. Onların kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu bizlere örnek olmalıdır. Bütün bunları bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı kendimize ilke edinmeliyiz. Bizlere emanet olan bu şehri bilim, sanayi, teknoloji ve eğitim başta olmak üzere her alanda öncü şehir yapmak için çalışmalıyız. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalı, ülkemizi ve milletimizi aydınlık günlere ulaştırma hedefiyle çalışmalı, üzerine aldığı her türlü görev ve misyonu, bu vatanı miras bırakan ecdadımıza layık bir şekilde yerine getirmelidir. Bu günler vesilesiyle ecdadın azimle verdiği mücadelenin ruhunu yeniden hatırlamalı, onların yokluk ve imkansızlıklar içerisinde gösterdiği direnişe sahip çıkmalı ve genç nesillerimize bunları layıkıyla aktarmalıyız. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi, rahmetli olmuş gazilerimizi şükranla anıyorum. Gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.