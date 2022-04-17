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Rıdvan Yılmaz: Hakem 3 dakika uçak temizletti

17.04.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Giresunspor maçı sonrası uzatma süresini eleştirdi. Yılmaz, "Hakem, 3 dakika uçakları temizletti zaten. Top ne kadar engelleyebilir kağıdı? Diğer maçlarda 7-10 dakika uzatma veriliyor. Bize 3 dakika" dedi.

Rıdvan Yılmaz: Hakem 3 dakika uçak temizletti
Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 0-0 biten Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Rıdvan, "İstediklerimiz pek fazla yapamadık. Biraz yavaş oynadık oyunu. Galip gelmek isterdik, daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah öyle de olacak" dedi.

"UÇAKLARI TEMİZLEMEK ZATEN 3 DAKİKA"

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Maçın 3 dakika uzamasıyla ilgili olarak genç kanat oyuncusu, "Hakem, sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika gitti zaten. Top ne kadar engelleyebilir kağıdı? Diğer maçlarda 7-10 dakika uzatma veriliyor. Bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika. Bilmiyorum, hakemin daha dikkatli olması daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.


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Arda Kardeşler Beşiktaş Futbol Kulübü
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