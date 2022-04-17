Rıdvan Yılmaz: Hakem 3 dakika uçak temizletti

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 0-0 biten Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Rıdvan, "İstediklerimiz pek fazla yapamadık. Biraz yavaş oynadık oyunu. Galip gelmek isterdik, daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah öyle de olacak" dedi.

"UÇAKLARI TEMİZLEMEK ZATEN 3 DAKİKA"

Maçın 3 dakika uzamasıyla ilgili olarak genç kanat oyuncusu, "Hakem, sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika gitti zaten. Top ne kadar engelleyebilir kağıdı? Diğer maçlarda 7-10 dakika uzatma veriliyor. Bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika. Bilmiyorum, hakemin daha dikkatli olması daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.



