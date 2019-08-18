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Rienstra: Kendimizi affettirmeliyiz

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 18.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk maçında alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Rienstra “Kendimizi affettirmeliyiz” dedi.

Rienstra: Kendimizi affettirmeliyiz

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi Ben Rienstra Aytemiz Alanyaspor maçında alınan yenilgiden ötürü üzüntülü olduğunu söyledi.

89 dakika sahada kalan Hollandalı maç sonrasında “Süper Lig’de Kayserispor’da oynamaktan mutluyum. Ama ilk sonuç hayal kırıklığı. Çalışalım ve savaşmaya devam edelim güzel sonuçlar gelecek” dedi.


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