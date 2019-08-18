Rienstra: Kendimizi affettirmeliyiz

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi Ben Rienstra Aytemiz Alanyaspor maçında alınan yenilgiden ötürü üzüntülü olduğunu söyledi.
89 dakika sahada kalan Hollandalı maç sonrasında “Süper Lig’de Kayserispor’da oynamaktan mutluyum. Ama ilk sonuç hayal kırıklığı. Çalışalım ve savaşmaya devam edelim güzel sonuçlar gelecek” dedi.
Kartal'ı Sivas'ta dağıttılar
''F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur''
Galatasaray'da istifa depremi
Falcao'da son dakika gelişmesi
Türk derbisinde kazanan belli oldu
F.Bahçe'ye transfer müjdesi
F.Bahçe'den 2. Lig'e gitti
Cengiz değerini 5'e katladı!
Roma'ya 3. Türk Beşiktaş'tan gidiyor!
Olimpiyat Stadı için flaş karar
Bayern ilk haftada kayıp
Ve Dzeko imzayı attı!
Trabzonspor ayrılığı açıkladı
Trabzon'dan Sturridge açıklaması
Resmi Balotelli açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum