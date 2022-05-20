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Rihanna anne oldu! İşte sır gibi sakladığı bebeğinin ilk fotoğrafı

20.05.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikteliğini sürdüren şarkıcı Rihanna, anne oldu. Hamilelik döneminde giydiği kıyafetlerle magazin gündemine damga vuran Rihanna'nın bir erkek bebeği olduğu öğrenildi.

Rihanna anne oldu! İşte sır gibi sakladığı bebeğinin ilk fotoğrafı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihhana doğum yaptı. Hamilelik döneminde giydiği kıyafetlerle dünya magazin gündemine damga vuran ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda hamilelik sürecini de Extra'ya anlatmıştı.
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Bu dönemin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını belirtmişti.
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Barbadoslu şarkıcı, kendini nasıl hissettiği sorulunca, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.
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Rihanna'nın bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. Hem Rihanna'nın hem de bebeğinin sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

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Rihanna
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