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Rihanna'dan 15 milyon dolarlık bağış!

27.01.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin kadın müzisyeni olan Rihanna, iklim krizi ile mücadele ve ırkçılıkla mücadele için 15 milyon dolar bağışta bulunduğunu açıkladı. Rihanna açıklamasında "Başkalarını bu grupları ve iklim adaleti hareketinin ön saflarında yer alan diğerlerini yükseltmek, finanse etmek ve desteklemek için bize katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Rihanna'dan 15 milyon dolarlık bağış!

Rihanna, parasını hayır işleri için harcamayı ihmal etmiyor. Ünlü isim, Clara Lionel Vakfı ve Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’nin başlattığı #startsmall hareketi aracılığıyla İklim Adaleti İttifakı ve Movement for Black Lives adlı vakfa 15 milyon dolar (202 milyon 700 bin TL) bağışta bulundu.

Ünlü şarkıcı ayrıca kadın hakları, LGBTİ+ hakları, iklim krizi ile ilgili toplamda 18 örgüte daha bağış sözü verdiğini açıkladı.

Rihanna, “Sıklığı ve yoğunluğu giderek artan iklim felaketleri, tüm toplulukları eşit şekilde etkilemiyor, renk toplulukları ve ada ulusları iklim değişikliğinin en ağır darbesiyle karşı karşıya. Bu hibeler, kadınlara, gençlere, siyahlara, yerlilere, renkli insanlara ve LGBTİ+ topluluklarına odaklanan ve onlar tarafından yönetilen kuruluşları desteklemektedir. Başkalarını bu grupları ve iklim adaleti hareketinin ön saflarında yer alan diğerlerini yükseltmek, finanse etmek ve desteklemek için bize katılmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz aylarda cumhuriyet yönetimine geçen Barbados’ta ‘ulusal kahraman' ilan edilen Rihanna'nın bağışı hayranları tarafından takdir toplarken, bazıları, şarkıcıyı, milyar dolarlık servetine rağmen ‘sadaka’ niteliğinde bağışta bulunmasıyla eleştirdi.

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Rihanna
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