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  4. Rihanna'dan iddialı paylaşım! İç çamaşırıyla poz verdi beğeni yağdı!

Rihanna'dan iddialı paylaşım! İç çamaşırıyla poz verdi beğeni yağdı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.12.2024 20:45
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabında paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu. Markasına ait bir çamaşır giyen ünlü isme beğeni yağdı.

Rihanna'dan iddialı paylaşım! İç çamaşırıyla poz verdi beğeni yağdı!

Forbes'un En Güçlü Kadınlar listesi'ne giren Barbadoslu şarkıcı Rihanna hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

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Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olan dünyaca ünlü şarkıcı ailesine ve kurduğu markasına odaklanmıştı. Hayranları şarkı yayınlamasını beklese de Rihanna markasının ürünlerini tanıtmaya devam etmişti.

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İÇ ÇAMAŞIRLI POZU OLAY OLDU!

Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte paylaştığı fotoğrafları gündem olan ünlü isim bu sefer sosyal medya hesabında markasına ait bir iç çamaşırıyla poz verdi.

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Rihanna'nın bu paylaşımını kısa sürede bir milyondan fazla kullanıcı beğendi ve yorum yağdı.

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Sokak ortasında bir anda eteğini kaldırdı! Kimse anlam veremedi Sokak ortasında bir anda eteğini kaldırdı! Kimse anlam veremedi
Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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