Rihanna'dan iddialı paylaşım! İç çamaşırıyla poz verdi beğeni yağdı!

Forbes'un En Güçlü Kadınlar listesi'ne giren Barbadoslu şarkıcı Rihanna hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olan dünyaca ünlü şarkıcı ailesine ve kurduğu markasına odaklanmıştı. Hayranları şarkı yayınlamasını beklese de Rihanna markasının ürünlerini tanıtmaya devam etmişti.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZU OLAY OLDU!

Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte paylaştığı fotoğrafları gündem olan ünlü isim bu sefer sosyal medya hesabında markasına ait bir iç çamaşırıyla poz verdi.

Rihanna'nın bu paylaşımını kısa sürede bir milyondan fazla kullanıcı beğendi ve yorum yağdı.