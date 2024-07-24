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Rihanna sokak ortasında bir anda eteğini kaldırdı! Görenler şaştı kaldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.07.2024 09:25
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Savage X Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı Rihanna mini pilili eteği ve mavi gömleğiyle sokaklarda poz verdi. Son dönemde çocuklarına vakit ayıran Rihanna eteğini bir anda kaldırarak herkesi şoke etti.

Rihanna sokak ortasında bir anda eteğini kaldırdı! Görenler şaştı kaldı

Geçtiğimiz yıl Forbes'un En Güçlü Kadınlar listesi'ne giren Barbadoslu şarkıcı Rihanna hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

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Rihanna Instagram'ında okullu kızlardan ilham alan şık kıyafetini ve Fenty x Puma spor ayakkabılarını sergilediği yeni paylaşım yaptı.

36 yaşındaki yıldız, 2.250 dolara satılan pilili Miu Miu mini eteğini mavi düğmeli gömleğiyle kombinlerken yaptığı hareketle gündem oldu.

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Markası Savage X Fenty iç çamaşırları tercih eden Rihanna rahat durmadı. Sokağın ortasında pozlar veren şarkıcı bir anda eteğini kaldırarak iç çamaşırını göstermekten çekinmedi.

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İki çocuk annesi ayrıca bu yaz six pack sahibi olmaya çalışmaktan vazgeçtiğine dair şaka yaptı.

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Rihanna "Six pack'ime önümüzdeki yaza kadar ulaşamayacağım için, yaz hedefimi ayakkabılarımı külotumla eşleştirmek olarak değiştirdim!" diye yazdı.

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Rihanna
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