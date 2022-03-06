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Rihanna hamile stiliyle ezber bozuyor! Bu sefer de tulum giyip...

06.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna'nın alışılmışa meydan okuyan hamilelik stiliyle gündemden düşmüyor. İlk bebeğini bekleyen Rihanna, hamilelik sürecindeki sıra dışı giyim tarzı ile adından sıkça söz ettiriyor. Rihanna ezber bozan mavi tulumuyla dikkat çekti.

Rihanna hamile stiliyle ezber bozuyor! Bu sefer de tulum giyip...

Rihanna, geçtiğimiz şubat ayında sürpriz bir haber vererek bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurdu.

Rihanna’nın hamilelik stiliyle o günden beri konuşuluyor. Uzun zamandır, cesur hamilelik stiliyle adından söz ettiren Rihanna, son kombiniyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıcı, göbeğini ortaya çıkaran mavi tulumu, güneş gözlüğü ve yeşil uzun parkasıyla objektiflere poz verdi.

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Son stilini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, 7 milyondan fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Rihanna şu zamana kadar, kendinden emin ve özgün hamilelik stiliyle adından en çok söz ettiren isim olmayı da başardı.

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Rihanna
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