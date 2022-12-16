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Rihanna iç çamaşırı koleksiyonuyla sınırları zorladığını söyledi! 'Seksiliği yeniden tanımlıyorum'

16.12.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna, 'meydan okumayı sevdiği' için Savage x Fenty iç çamaşırı serisiyle 'sınırları zorladığını' söyledi. Uzun süredir albüm çıkarmadığı için eleştirilen Rihanna 'Seksiliği yeniden tanımlıyorum' dedi.

Rihanna iç çamaşırı koleksiyonuyla sınırları zorladığını söyledi! 'Seksiliği yeniden tanımlıyorum'

Moda imparatorluğunu büyütüp iş dünyasında varlığını günden güne artıran Rihanna, iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin yeni koleksiyonu için heyecanlı.

Rihanna, "seksiliği yeniden tanımladığını" söyledi. Savage x Fenty serisini en iyilerden biri yapmak için 'sınırları zorlamak' istiyor.

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Rihanna yaptığı açıklamada "Her zaman kendimize meydan okuyoruz, geleneğe meydan okuyoruz ve seksi yeniden tanımlamanın yeni yollarını buluyoruz" dedi.

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Etkinlikte iç çamaşırı modelliği de yapan ve aynı zamanda modeller Irina Shayk ve Cara Delevingne'yi de ağırlayan yıldız, "Eğlenceli, çünkü Savage şovu gerçekten sadece bir moda şovu değil, bir deneyim" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

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