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Rihanna iç çamaşırını halka açacak!

12.03.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın 2018 yılında kurduğu Savage X Fenty iç çamaşırı firması, yakın zamanda halk arz edilmeyi planlıyor.

Rihanna iç çamaşırını halka açacak!

Dünya müzik tarihine ismini yazdırmayı başaran sanatçılardan birisi olan Rihanna, 2018 yılında kendi iç çamaşırı markası Savage X Fenty'yi çıkarmıştı. ABD pazarında önemli başarı elde eden firma, son gelen haberlere göre çok yakın zamanda dudak uçuklatan bir rakamla halka açılacak.

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VICTORIA'S SECRET'A MEYDAN OKUYACAK

Gelen bilgilere göre Rihanna'nın iç çamaşırı markası, halka arz edildiğinde 3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olacak. Yani marka, dünyanın en ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın piyasa değerine (4,19 milyar dolar) yakın bir seviyeye sahip olacak.

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Henüz yalnızca ABD'de mağaza açan marka, yakın zamanda dünyanın farklı noktalarında da mağaza açmayı planlıyor.

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Markanın kurucusu Rihanna, bu marka ve güzellik markası Fenty Beauty girişimleri sayesinde 2021 yılında milyarder unvanını kazanmıştı.

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Rihanna'nın Savage X Fenty'de yüzde 30'luk paya sahip olduğu aktarılırken, bu da şirketin halka arz edilmesi durumunda Rihanna'nın servetinin daha da artacağını gösteriyor.

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İlk bebeğini bekleyen Rihanna, hamilelik sürecindeki giyim tarzı ile adından söz ettiriyor.

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Rihanna
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