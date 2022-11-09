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  4. Rihanna iç çamaşırlı yatak pozuyla akılları baştan aldı! Altına hiçbir şey giymedi

Rihanna iç çamaşırlı yatak pozuyla akılları baştan aldı! Altına hiçbir şey giymedi

09.11.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Rihanna, kendi iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti. Altına hiçbir şey giymeyen ünlü şarkıcı, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Rihanna iç çamaşırlı yatak pozuyla akılları baştan aldı! Altına hiçbir şey giymedi

Geçtiğimiz mayıs ayında doğum yapan Rihanna, Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla beğeni topladı.

Rihanna iç çamaşırlı yatak pozuyla akılları baştan aldı! Altına hiçbir şey giymedi

Bir sonraki pozunda altına hiçbir şey giymeyen ünlü şarkıcıya 6 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Rihanna iç çamaşırlı yatak pozuyla akılları baştan aldı! Altına hiçbir şey giymedi

Rihanna iç çamaşırlı yatak pozuyla akılları baştan aldı! Altına hiçbir şey giymedi

Asap Rocky'den olan çocuğunu mayıs ayında kucağına alan Rihanna, doğumunu bir hafta boyunca sevenlerinden gizlemişti.

Rihanna iç çamaşırlı yatak pozuyla akılları baştan aldı! Altına hiçbir şey giymedi

Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de ilgilenen Rihanna'nın bir güzellik markası bulunuyor.

Rihanna iç çamaşırlı yatak pozuyla akılları baştan aldı! Altına hiçbir şey giymedi

Rihanna, markasının iç çamaşırlarını kendi giyerek pazarlıyor.

Rihanna iç çamaşırlı yatak pozuyla akılları baştan aldı! Altına hiçbir şey giymedi

2005 yılında başladığı müzik kariyerini halen başarılı bir şekilde sürdüren Barbadoslu şarkıcının Instagram'da 130 milyonu aşkın takipçisi mevcut.

Rihanna iç çamaşırlı yatak pozuyla akılları baştan aldı! Altına hiçbir şey giymedi

Rihanna iç çamaşırlı yatak pozuyla akılları baştan aldı! Altına hiçbir şey giymedi


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