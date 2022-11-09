Rihanna iç çamaşırlı yatak pozuyla akılları baştan aldı! Altına hiçbir şey giymedi

Geçtiğimiz mayıs ayında doğum yapan Rihanna, Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla beğeni topladı.

Bir sonraki pozunda altına hiçbir şey giymeyen ünlü şarkıcıya 6 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Asap Rocky'den olan çocuğunu mayıs ayında kucağına alan Rihanna, doğumunu bir hafta boyunca sevenlerinden gizlemişti.

Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de ilgilenen Rihanna'nın bir güzellik markası bulunuyor.

Rihanna, markasının iç çamaşırlarını kendi giyerek pazarlıyor.

2005 yılında başladığı müzik kariyerini halen başarılı bir şekilde sürdüren Barbadoslu şarkıcının Instagram'da 130 milyonu aşkın takipçisi mevcut.



