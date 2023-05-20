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  4. Rihanna karnı burnunda üstsüz pozlarıyla nefes kesti! Göğüs uçlarını eliyle kapattı

Rihanna karnı burnunda üstsüz pozlarıyla nefes kesti! Göğüs uçlarını eliyle kapattı

20.05.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez anne olmak için gün sayan Rihanna sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Riri lakaplı ünlü şarkıcı bu defa üstsüz pozlarıyla çok konuşuldu. Rihanna, ilk bebeği RZA'ya hamileyken çektirdiği hamilelik fotoğraflarını paylaştı ve binlerce beğeni aldı.

Rihanna karnı burnunda üstsüz pozlarıyla nefes kesti! Göğüs uçlarını eliyle kapattı

Geçtiğimiz yıl ASAP Rocky ile olan birlikteliğinden bir erkek çocuk dünyaya getiren Riri, bebeğine RZA Athelston Mayers adını vermişti. Oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Rihanna şu sıralar ikinci bebeğine hamile.

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Riri lakaplı ünlü şarkıcı karnı burnunda pozlarıyla dikkat çekiyor.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna bu defa ilk bebeğine hamileyken çektirdiği yarı çıplak pozlarını paylaştı.

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Rihanna, fotoğrafların altına "Bedenimin mucizesi hamilelik ve bebek RZA" notunu düştü. Rihanna'nın karnı burnunda bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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