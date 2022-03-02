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Rihanna'nın hamile tarzı! Tamamen transparan kıyafeti gündem oldu

02.03.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A.S.A.P Rocky ile birlikteliğinden bir bebek bekleyen Rihanna Paris Moda Haftası'nda bir defileye katıldı. Barbadoslu şarkıcı defileye kıyafetiyle damga vurdu.

Rihanna'nın hamile tarzı! Tamamen transparan kıyafeti gündem oldu

Barbadoslu şarkıcı Rihanna Paris Moda Haftası sırasında Kadınlar Sonbahar/Kış koleksiyon gösterisine katıldı.

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Rihanna katıldığı defilede seçtiği kıyafetle yine adından söz ettirdi. Rihanna, büyüyen karnını gösterdi. İç çamaşırıyla geldiği defilede tüm dikkatleri üzerinde topladı.

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A.S.A.P Rocky ile birlikteliğinden bir bebek beklediğini özel bir çekimle duyuran Rihanna'nın keyfi bir hayli yerindeydi.

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33 yaşındaki şarkıcı, hamileliğinde de giyim tarzıyla dikkatleri üzerine topladı.

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Rihanna katıldığı defileye kıyafetiyle damga vurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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