Rihanna, yeni iç çamaşırı koleksiyonunu paylaştı

Rihanna markası için en son 14 Şubat Sevgililer günü için özel bir koleksiyon hazırlamış ve gündem olmuştu. Rihanna şimdi de yeni paylaşımlarıyla gündemde...

Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel’den ayrıldıktan sonra adı Drake ve ASAP Rocky ile anılan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, SavageXFenty markasının yeni modelleri için kamera karşısına geçti.

Bahar koleksiyonundan modelleri giyerek markasının yeni serisini Sevgililer Günü öncesi satışa çıkaran Rihanna, mor iç çamaşırını, mor bir perukla kombinledi.

Seksi pozlarını paylaşan Rihanna'ya takipçileri "ayrılık yaradı" mesajı yağdırdı.

