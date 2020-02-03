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Rihanna, yeni iç çamaşırı koleksiyonunu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

Rihanna SavageXFenty koleksiyonunun yeni serisi için kamera karşısına geçti. Zengin Sudi sevgilisinden sonra adı ASAP Rocky ile anılan şarkıcı, çekimlerde verdiği seksi pozlarla dikkat çekti

Rihanna, yeni iç çamaşırı koleksiyonunu paylaştı

Rihanna markası için en son 14 Şubat Sevgililer günü için özel bir koleksiyon hazırlamış ve gündem olmuştu. Rihanna şimdi de yeni paylaşımlarıyla gündemde...

Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel’den ayrıldıktan sonra adı Drake ve ASAP Rocky ile anılan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, SavageXFenty markasının yeni modelleri için kamera karşısına geçti.

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Bahar koleksiyonundan modelleri giyerek markasının yeni serisini Sevgililer Günü öncesi satışa çıkaran Rihanna, mor iç çamaşırını, mor bir perukla kombinledi.

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Seksi pozlarını paylaşan Rihanna'ya takipçileri "ayrılık yaradı" mesajı yağdırdı.

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