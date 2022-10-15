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Rihanna yeni koleksiyonu için kamera karşısında!

15.10.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Super Bowl devre arasında gösteri yapmaya hazırlanan Rihanna, bir yandan da markasının yeni koleksiyonuyla uğraşıyor. Yine markasının ürünlerini kendi tanıtan Rihanna iç çamaşırını göstermek için kıvrımlarını ortaya koydu.

Rihanna yeni koleksiyonu için kamera karşısında!

2023 Super Bowl devre arasında sahne alacak olan 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı markası Savage X Fenty'nin yeni ürünlerini üzerinde sergiledi.

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Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna kendi markası için sık sık kamera karşısına geçiyor.

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Rihanna bu sefer, yeni koleksiyonu duyurmak için iddialı bir paylaşımda bulundu.

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Rihanna, moda şovunun dördüncüsünü moda şovunun dördüncüsünün yaklaşmakta olduğunu duyurmak için paylaştığı videoda kendine has kalça hareketleriyle seksi görüntüsünü gözler önüne serdi.

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Geçtiğimiz aylarda doğum yapan Rihanna için hayranları "Kraliçe döndü" yorumları yağdırdı.

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