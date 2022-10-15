Rihanna yeni koleksiyonu için kamera karşısında!

2023 Super Bowl devre arasında sahne alacak olan 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı markası Savage X Fenty'nin yeni ürünlerini üzerinde sergiledi.

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna kendi markası için sık sık kamera karşısına geçiyor.

Rihanna bu sefer, yeni koleksiyonu duyurmak için iddialı bir paylaşımda bulundu.

Rihanna, moda şovunun dördüncüsünü moda şovunun dördüncüsünün yaklaşmakta olduğunu duyurmak için paylaştığı videoda kendine has kalça hareketleriyle seksi görüntüsünü gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz aylarda doğum yapan Rihanna için hayranları "Kraliçe döndü" yorumları yağdırdı.



