Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış’tan az para ile şık giyim tüyoları

"Kadınlar neyi, ne zaman, nerede kombinleyeceğini bilmeli"

Kadınların neyi, ne zaman, nereden alacaklarını ve nasıl kombinleyeceklerini bilmeleri gerektiğini ifade eden Dalmış, “Bu sayede gardıroplarına doğru yatırımlar yapabilirler. Ayrıca, markaların kampanya ve indirim zamanları da takip edilerek bu tür kıyafetleri ucuza mal etmek mümkün olabilir. Kadınların her şeyden önce gardıroplarına göz atmaları gerekiyor. Herkesin bildiği gibi kadınlar gerekli veya gereksiz birçok kıyafet alabiliyor. Bu noktada belki de etiketini bile açmadığınız yepyeni kıyafetleri bulabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, kadınlar giymek istedikleri kıyafetlerini ayırmalılar, giymek istemediklerini ise bir köşede bırakmalılar. Ardından, giymeyi düşündükleri arasından kendilerine en uygun kombinler yapmalılar. Bir sonraki adımda ise kadınlar için alışveriş zamanının geldiğini söyleyebiliriz. Ancak, her ne olursa olsun, kadınların dolaplarına bakmadan alışveriş yapması tavsiye edilmiyor. Tavsiyeler bununla sınırlı değil. Her kadının gardırobunda siyah ve beyaz renkli kıyafetlerin olması gerektiğini ifade ediyor. Herkesin bildiği gibi siyah ve beyaz kombin yapılması en kolay olan renklerdir. Aynı kıyafetin farklı parçalarla kombin haline gelmesini sağlayan siyah ve beyaz renkli elbiseler ile birbirinden kullanışlı kombinler yapmak mümkün" diye konuştu.