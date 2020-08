Rimena giyim ucuza giydiriyor

Merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye’de birçok televizyon dizisi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, “Güzel ve şık olmak tüm kadınların hayalidir. Bu amaç için birçok insan ciddi para harcamaktadır. Ancak, ucuza şık olmak gayet mümkündür” dedi.

Kadınların her şeyden önce ne istediklerine karar vermesi gerektiğin söyleyen Dalmış, hem güzel hem de şık olmak adına gereken ilk adımı atılmış olacağını belirtti. Dalmış, “Kadın giyiminde birçok marka bulunmaktadır. Ancak, hem kaliteyi hem de uygun fiyatı aynı anda sunan bilindik markaların başında Rimena Giyim gelmektedir. Bugüne kadar hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce kişinin tercihi olan Rimena Giyim’de en kaliteli ürünler en uygun fiyatlarla satılmaktadır. Rimena Giyim’in dışarıdan çok kaliteli gözüken giyim parçalarını bu kadar uygun fiyatlara sunmasından dolayı bu markaya karşı bir önyargı var. Herkes acaba ürünleri bu kadar kaliteli değil mi diye düşünüyor. Ancak, bizler, üretici bir firmayız. Kumaş dahil olmak üzere üretim sürecindeki her detayı kendimiz üretiyoruz. Aynı zamanda, toptan fiyatına kaliteyi perakende olarak satıyoruz. Sonuç olarak, bu sebeplerden dolayı markamızda kaliteli ve ekonomik fiyatlara sahip ürünleri bulabilirsiniz” dedi.

Tavsiyelerde bulunan Abdulselam Dalmış, “Kadınları markaların değil seçimlerinin şık yapacağı konusunda bir hayli ısrarcı! Bu yüzden, ucuz denilebilecek fiyatlarla da şık olmanın mümkün olduğunu söylüyor. Tüm kadınların her şeyden önce kıyafet dolabına bir göz atması gerektiğini söyleyen Dalmış; bir kadının neye ihtiyacının olduğunu belirlemesinin çok önemli olduğundan bahsediyor. Kalite ve uygun fiyat denildiği zaman akla ilk olarak Rimena Giyim’in gelmesi de şık olmak için marka giyinmenin zorunlu olmadığını gösteren detaylardan yalnızca birisi” şeklinde konuştu.