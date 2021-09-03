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Riquelme: Messi, Barcelona'ya geri dönecek

03.09.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferiyle futbol dünyasını sallayan Lionel Messi için dikkat çeken bir yorum da Riquelme'den geldi.

Riquelme: Messi, Barcelona'ya geri dönecek

Arjantin futbolunun efsanelerinden Juan Roman Riquelme, PSG'ye giden Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini söyledi.

Messi'nin "kazanmak" için PSG'ye gittiğini kaydeden Riquelme, "Messi bu oyunu oynamayı seviyor, o en iyisi. PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ve sonra Barcelona'ya geri dönerek emekli olacak. PSG, Messi ile kazanamazsa, bir daha kazanamaz" dedi.

Lionel Messi, yeni takımındaki ilk maçına Reims karşısında çıktı ve Arjantinli futbolcu 24 dakika sahada kaldı.

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Lionel Messi
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