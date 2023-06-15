Riskiye, Rukiye, Mikail üçgeni! Müge Anlı'da yine büyük olay var... 5 çocuğu olan hapisteki evli sevgilisine kaçtı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duyanları şaşkına çeviren bir olay ortaya çıktı. İddiaya göre Rukiye isimli genç kız, ailesine 'zorla tutuluyorum' yazılı bir not bırakıp ortadan kayboldu. Genç kızın ailesi de kızları için Müge Anlı'ya başvurdu.

Müge Anlı'ya katılan Rukiye ise olayın çok başka olduğunu, ailesinin birlikte olmalarına izin vermediği sevgilisi Mikail'e kaçtığını anlattı.

AİLESİYLE YÜZLEŞTİ

Ailesiyle programda yüzleşen Rukiye, "Sevgiyi, aşkı ailemde değil, cezaevindeki sevgilimde gördüm" ifadelerini kullandı. Rukiye'nin annesi Riskiye ise kızının bu sözlerine "Yazıklar olsun, sana verdiğim süt haram olsun" diyerek kızına tepki gösterdi.

HEM EVLİ, HEM 5 ÇOCUĞU VAR, HEM DE HAPİSTE

Öte yandan Rukiye'nin kaçtığı Mikail'in ise Canan isimli başka bir kadınla evli olduğu ve 5 çocuğu olduğu, ayrıca cezaevinde olduğu öğrenildi.

Genç kız ve ailesinin yüzleşmesi sırasında stüdyoda gergin anlar da yaşandı. Anne ile kızı arasında birbirlerini dinlemedikleri gerekçesiyle tartışma yaşandı.

Bu haber Mynet tarafından deşifre edilmiştir.

