MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Riskli bir ameliyat olan Seren Serengil'in son hali! Seren Serengil'in sağlık durumu

Riskli bir ameliyat olan Seren Serengil'in son hali! Seren Serengil'in sağlık durumu

19.12.2021 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası sağlığını hiçe sayarak tehlikeli bir ameliyat daha olan ve 'Dumping sendromu'na yakalanıp 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, riskli bir ameliyat oldu. Ünlü şarkıcının sevgilisi Mustafa Rahman Tohma Serengil'in son halini paylaştı.

Riskli bir ameliyat olan Seren Serengil'in son hali! Seren Serengil'in sağlık durumu

50 yaşındaki Seren Serengil mide ameliyatı olmuş ve zayıflığı kendisine yeterli gelmeyince hayatını riske atarak 70 kilo iken bir ameliyat daha olmuştu. O ameliyatın ardından 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı; karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Cuma günü riskli bir ameliyat olan Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaşıp "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti" dedi.

Ziyaretçi kabul etmeye başlayan Serengil zaman zaman hastane içinde dolaşıyor. O anlardan biri paylaşılan Serengil'in durumu iyi görünüyor.

2

Mustafa Rahman Tohma ise sevgilisini bir an olsun bırakmıyor. Tohma sevgisinin son halini "İyi olacak" notuyla paylaştı.
Ekran Alıntısı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Özcan Deniz’e benzetilmişti! "Alın size imaj"Özcan Deniz’e benzetilmişti! "Alın size imaj"
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

Maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

Maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan kritik ekonomi toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan kritik ekonomi toplantısı

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç ediliyor

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç ediliyor

Amasya'da feci kaza! 1'i AFAD personeli 3 kişi hayatını kaybetti

Amasya'da feci kaza! 1'i AFAD personeli 3 kişi hayatını kaybetti

Ali Babacan'dan asgari ücret yorumu

Ali Babacan'dan asgari ücret yorumu

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Seksi pozuna yorum yağdı! ''Açılmak moda artık!''

Seksi pozuna yorum yağdı! ''Açılmak moda artık!''

Taraflar birbirine girdi! Stüdyo savaş alanına döndü

Taraflar birbirine girdi! Stüdyo savaş alanına döndü

Üç Kuruş'un Leyla'sı milyonlar önünde küfür etti!

Üç Kuruş'un Leyla'sı milyonlar önünde küfür etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.