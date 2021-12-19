Riskli bir ameliyat olan Seren Serengil'in son hali! Seren Serengil'in sağlık durumu

50 yaşındaki Seren Serengil mide ameliyatı olmuş ve zayıflığı kendisine yeterli gelmeyince hayatını riske atarak 70 kilo iken bir ameliyat daha olmuştu. O ameliyatın ardından 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı; karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Cuma günü riskli bir ameliyat olan Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaşıp "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti" dedi.

Ziyaretçi kabul etmeye başlayan Serengil zaman zaman hastane içinde dolaşıyor. O anlardan biri paylaşılan Serengil'in durumu iyi görünüyor.

Mustafa Rahman Tohma ise sevgilisini bir an olsun bırakmıyor. Tohma sevgisinin son halini "İyi olacak" notuyla paylaştı.





