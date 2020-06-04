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Risotto tarifi! İtalyan mutfağının demirbaşı en orijinal haliyle karşınızda

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

İtalyan mutfağından çıkarak tüm dünyada ve ülkemizde sık sık yapılmaya başlanan risotto tarifi, püf noktaları uygulandığı takdirde aslında hiç de zor değil. Gelin başlayalım...

Risotto tarifi! İtalyan mutfağının demirbaşı en orijinal haliyle karşınızda

Kısa sürede pişse de dikkat ve zaman gerektiren risotto tarifini en iyi şekilde yapmak istiyorsanız detaylarını asla atlamamalısınız.

RİSOTTO TARİFİNİN MALZEMELERİ

Yemeklerinizde farklı bir alternatif olsun istiyorsanız işte nefis risotto tarifinin malzemeleri.

  • 1/2 su bardağı arborio pirinci
  • 4 su bardağı tavuk suyu
  • 1/2 su bardağı beyaz şarap veya üzüm sirkesi
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ
  • ¼ su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (tulum peyniri de kullanabilirsiniz)
  • 1 yemek kaşığı maydanoz
  • Bir tutam tuz

RİSOTTO YAPILIŞI

  • Orta boy tencerede tavuk suyunu kaynamaya bırakın. Altını çok açmadan orta ateşte olmalı.
  • Başka bir tencere ya da tavada sıvıyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağını koyun, ısıtın ve yemeklik doğranmış soğanları yarı saydam olacak şekilde kavurun.
  • Pirinci tencereye ekleyin ve tahta bir kaşıkla sertçe karıştırın. Sürekli karıştırmaya devam ederken pirinci kahverengileşmesine izin vermeyin.
  • Şarabı ekleyin ve sıvıyı içine iyice çekmesini sağlayın. Bunu yine sürekli karıştırarak yapın.
  • Pirince bir kepçe sıcak tavuk suyu ekleyin ve sıvı tamamen emilene kadar karıştırın. Pirinç neredeyse kuru göründüğünde, bir miktar daha tavuk suyu ekleyin.
  • 20 ila 30 dakika boyunca bu şekilde tavuk suyu bitene kadar devam edin.
  • Kalan 2 yemek kaşığı tereyağı, parmesan peyniri ve maydanozu karıştırın.
  • Son olarak tuz ile tatlandırın.

RİSOTTO PÜF NOKTALARI

Nefis risotto tarifi yapmak istiyorsanız bu ipuçlarına ihtiyacınız olacak.

  • Kısa taneli ve yüksek nişasta içeriğinden dolayı risottoda arborio pirinci kullanmalısınız. Eğer bu pirinci temin edemiyorsanız baldo pirinci kullanabilirsiniz.
  • Risotto, diğer pirinç yemeklerinin aksine sürekli dikkat gerektirir. Pirinç önceden yıkanmamış, kaynatılmamış olmalıdır. Eğer pirinç yıkanırsa orijinal risotto tarifini uygulamamış olursunuz. Risottoya kremsi dokuyu veren içindeki nişasta olduğunu unutmayın.
  • Orijinal risotto tarifini uyguladığınızda yemeğin sulu ya da çok kuru olmaması gerekiyor. Buna dikkat edin.
  • Risotto'ya bir kepçe et suyu veya şarap eklediğinizde, bir sonraki kepçeyi eklemeden önce risotto sıvıyı neredeyse tamamen emene kadar beklediğinizden emin olun.

MANTARLI RİSOTTO TARİFİ YAPMAK İSTERSENİZ UYGULAMANIZ GEREKEN ADIMLAR ŞÖYLE

Nefis risotto tarifini genişletmek istiyorsanız mantar, karides, safran, kabak, domates ile de zengin bir tat katabilirsiniz.

Risotto tarifini mantarlı yapmak istiyorsanız 1 kilogram mantarı yağ ile soteledikten sonra pişmiş risottoya ekleyebilirsiniz.

USTALARINDAN RİSOTTO YAPILIŞININ PÜF NOKTALARI

Şef Arda Türkmen risottoyu et suyu ya da kemik suyu ile de yapabileceğinizi söylüyor. Pirinçlerin sunum tabağına alındığında bile diriliğini korumasının önemli olduğunun altını çiziyor ve risottonun beş dakika pişen tencere içinde dinlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Yine ünlü şef Refika Birgül de risotto tarifinde, pirinçlerin doğru ısıda, sabırla ve usulünce karıştırılmasını söylüyor.

BONUSUBirçok kişinin merak ettiği, 'risotto ana yemek midir?' sorusunuda şu şekilde cevaplayabiliriz: Evet, risotto İtalyan mutfağında ana yemek olarak tüketiyor. Siz de misafirlerinize ana yemek olarak servis edebilirsiniz.

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