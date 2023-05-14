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Rita Ora beyaz sütyeniyle poz verdi! Hayranlarını mest etti

14.05.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç ay önce yönetmen Taika Waititi ile gizlice evlendiğini açıklayan Rita Ora pozlarıyla dikkat çekiyor. Şarkıcı son olarak beyaz sütyeninin giyip karın kaslarını sergiledi.

Rita Ora beyaz sütyeniyle poz verdi! Hayranlarını mest etti

İngiliz şarkıcı Rita Ora ile Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi'nin 2021 yılında aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Büyük bir düğün yapma fikrinin kendisini korkuttuğunu söyleyen Rita Ora, "Bazı kadınlar o gün gerçekten özel ilgi görmek ister. Ve herkes farklı. Ve sanırım benim için işimden dolayı her şey çok ilgi odaklı. Bunu gizli tutmak istedim çünkü hayatım ve kariyerim öyle değil" diyerek evliliği açıklamıştı.

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Şarkıcı özel hayatı kadar paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Minik beyaz Miu Miu üstünü bej bir etek ve ona uygun bomber ceketle kombin yapan şarkıcı sütyenli tarzıyla hayranlarından tam son aldı.

Ekran Alıntısı
Rita Ora karın kaslarını sergilediği anlarla yine gündem olmayı başardı.


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