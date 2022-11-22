Rita Ora'dan ilginç seçim! Taytın üstüne tanga...

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora son dönemde yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Fransa kaçamağı yapan Rita Ora pozlarıyla yine dikkat çekti.

31 yaşındaki şarkıcı, balkonundan muhteşem manzaranın tadını çıkarırken tarzıyla da olay oldu. Gümüş taytı ve tanga tek parça streç bady'si ile ilginç bir görünüme sahip olan Ora tarzını dizüstü çizmelerle tamamladı.

Bere ve gözlük gibi aksesuarları da unutmayan Rita Ora ilginç tayt üstü tangasını da arkasını dönüp göstermekten çekinmedi.

Lüks dağ evinde bulunan Ora'nın konakladığı yerde bir oyun salonunun yanı sıra, büyük bir spa benzeri banyo da vardı. Şarkıcı arkadaşlarıyla burada keyif yaptı.

Rita Ora'nın tarzını görenle "Böyle rahatlatıcı ortamda rahatsız görünüyor" yazdı.



