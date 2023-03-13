Rita Ora gelin gibiydi! Kocasıyla Oscar partisinde dudak dudağa poz verdi

Rita Ora ve kocası Taika Waititi, pazar günü Beverly Hills'te düzenlenen 2023 Vanity Fair Oscar partisine şık bir şekilde katılırken romantik öpücükleriyle öne çıktı.

Geçen yıl resmi olarak evlendiklerini ocak ayında kamuoyuna açıklayan çift Oscar partisinde gelin ve damat gibiydi.

32 yaşındaki Rita Ora tam tül etekli beyaz korseli gelinlik benzeri elbisesiyle öne çıktı. Kasık ve göğüs dekoltesiyle iddiasını yine ortaya koyan şarkıcı 47 yaşındaki film yapımcısı kocasıyla dudak dudağa poz da verdi.

Sade ve iddialı tarzıyla beğenilen Rita Ora hayranlarından da tam not aldı.

Rita Ora evlilik hakkında "Evlenmek, benim çocukluğumdan bu yana hep hayal ettiğim bir şeydi. Ve o kesinlikle harika bir insan. Muhteşem bir insan ve artık kendimi tamamen kontrol altına aldığım, durulup oturduğum, hayatımı kurduğum bir noktada hissediyorum" sözlerini söylemişti.