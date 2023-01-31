Rita Ora lateks şeffaf elbise giydi! İçi tamamen görünürken cesur pozlar paylaştı

Rita Ora, hafta sonu Heaven'da sahne aldı. İnanılmaz geceden enstantaneleri Instagram'da paylaşan Ora yine oldukça iddialıydı.

32 yaşındaki şarkıcı, şehvetli performansı için sansasyonel fiziğini cüretkar pembe şeffaf bir lateks elbiseyle sergiledi.

Asimetrik kıyafeti tamamen şeffaf olan Rita Ora içine beyaz iç çamaşırı giydi. Meme uçlarını son dönemde gizlemeyen Ora bu sefer yıldızlı bir detay tercih etti.

Şarkıcı pozlarını 'Ahhh ne geceydi, benim için çok şey ifade ediyor!' notuyla paylaştı.

Son dönemde oldukça iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen Rita Ora arkasını dönüp tanga detaylı iç çamaşırını göstermekten de çekinmedi.



