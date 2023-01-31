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Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya MasterChef'i bırakıyor mu? Acun Ilıcalı paylaştı

31.01.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya'nın MasterChef'i bırakacağı iddiası bir süredir sosyal medyada konuşuluyordu. İddialara dair taraflardan yanıt gelmese de Acun Ilıcalı'nın paylaşımı gözlerden kaçmadı.

Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya MasterChef'i bırakıyor mu? Acun Ilıcalı paylaştı

Masterchef finalinden sonra All-Star formatı için hazırlıklar başladı. Kadronun nasıl şekilleneceği merak konusu olurken jüri hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

Mehmet Yalçınkaya'nın ayrılacağı iddia edilirken hemen ardından Somer Sivrioğlu'nun da ayrılacağı iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

İddiaya göre Somer Sivrioğlu'nun yerine Refika Birgül, Mehmet Şef yerine de Ömer Akkor gelecek iddiası vardı.

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İddialara taraflar yanıt vermezken Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Ilıcalı yarışmada yer alan iki isimle poz verip "Şefler canımız" yazdı.


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Mehmet Yalçınkaya Somer Sivrioğlu sosyal medya

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