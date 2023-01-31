Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya MasterChef'i bırakıyor mu? Acun Ilıcalı paylaştı

Masterchef finalinden sonra All-Star formatı için hazırlıklar başladı. Kadronun nasıl şekilleneceği merak konusu olurken jüri hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

Mehmet Yalçınkaya'nın ayrılacağı iddia edilirken hemen ardından Somer Sivrioğlu'nun da ayrılacağı iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

İddiaya göre Somer Sivrioğlu'nun yerine Refika Birgül, Mehmet Şef yerine de Ömer Akkor gelecek iddiası vardı.

İddialara taraflar yanıt vermezken Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ilıcalı yarışmada yer alan iki isimle poz verip "Şefler canımız" yazdı.



