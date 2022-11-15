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Rita Ora MTV Ödül Gecesi'nde... Sütyensiz transparanıyla zaman zaman zorlandı

15.11.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MTV Ödül Gecesi'nde kırmızı halıda dekolteler yarıştı. Şarkıcı Rita Ora geceye nişanlısı Taika Waititi ile katıldı. Son dönemde iddialı seçimler yapan Rita Ora bu sefer de transparan bir seçimde bulundu. Sütyensiz tarzıyla öne çıkan isim frikik konusunda temkinliydi.

Rita Ora MTV Ödül Gecesi'nde... Sütyensiz transparanıyla zaman zaman zorlandı

Bir süredir ilişki yaşayan Rita Ora ve yönetmen-oyuncu Taika Waititi kısa süre önce nişanlanmıştı. Üçlü ilişki iddialarıyla ilişkilerinin başında gündeme gelen ve fotoğrafları da ortaya çıkan çift MTV Ödül Gecesi'nde boy gösterdi.

Rita Ora kırmızı halının en iddialı isimlerinden biriydi. Derin göğüs dekoltesini sergileyen Ora, bol siyah ve kırmızı dantel bir elbiseyle dikkat çekti.

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Sütyen tercih etmeyen ve transparan detaylara sahip elbisesiyle zaman zaman zor anlar yaşana Rita Ora o anlarda sık sık elini göğüslerine götürdü.

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Frikik vermemek için oldukça dikkatli olan Ora pozlarıyla beğeni topladı.

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