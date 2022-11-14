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  4. Sarışın Kim Kardashian zayıflayınca tarzını değiştirdi! "Artık bir Barbie kızıyım!"

Sarışın Kim Kardashian zayıflayınca tarzını değiştirdi! "Artık bir Barbie kızıyım!"

14.11.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ciddi bir diyete giren ve sporunu aksatmayan Kim Kardashian verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Sarışın Kim Kardashian, ikonikleşen Barbie bebekten ilham aldı. Kim pembe tarzıyla bol bol poz verdi.

Sarışın Kim Kardashian zayıflayınca tarzını değiştirdi! "Artık bir Barbie kızıyım!"

Sarışın olan Kim Kardashian, hafta sonu bir bağış toplama etkinliğine katıldıktan sonra sosyal medyada bol bol poz verdi. Pembe Balenciaga elbisesiyle verdiği pozları paylaşan Kim kendini Barbie'ye benzetti.

42 yaşındaki dört çocuk annesi, Met Gala için sıkı bir diyete girmiş ve 10 kilo vermişti ve kendini 'şekil değiştiren' olarak nitelendirmişti. Diyetine devam eden Kim kilo vermeye devam ediyor.

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Margot Robbie'nin oyuncak bebek Barbie'yi canlandırdığı aynı adlı filmden sonra yeniden popülerleşen Barbie bebekten ilham alan Kim Kardashian tarzıyla dikkat çekti.

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"Artık bir Barbie kızıyım!" diyen Kim kıvrımlarını sergileyerek poz vermeyi ihmal etmedi.

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