Riva Deresi'nin yüzen evi

İstanbul Beykoz'da, Riva deresi üzerinde görenleri şaşırtan, hemen herkesin ilgisini çeken yüzen bir ev bulunuyor. Sahibi Hamdullah Aksoy bir hafriyatçı. Neden suyun üzerinde sal, tekne oluyor da ev olmuyor düşüncesi ile yola çıkıp görenleri hayrete düşüren bu evi yaptı.

Fotoğrafçıların, gezginlerin ve çevrede yaşayanların ilgisini çeken bu evde huzur bulduğunu söyleyen 30 yaşındaki Aksoy evin yapılış hikayesini şöyle anlattı:

“Riva'da yaşıyorum. Suyu, denizi seviyorum. 'Suyun üzerine sal, tekne yapıyorlar neden ev yapmıyorlar?' diye düşündüm. Başladım, başardım yaptım. Ramazan ayında başladım, oruçtum, boştaydım 15 gün içerisinde yaptım. Günde iki saat çalışarak yaptım. Makinaların üzerine koyup önce denize indirdim, sonra Riva deresine çektim. Huzur buluyorum burada. Mangalımı yapıyorum, çayımı kahvemi demliyorum. İnsanlar geliyor fotoğraf çekiyor. Çok beğeniyor, tebrik ediyorlar. Ben de zevkle oturuyorum. Önce denize aldım, denizden tekneyle buraya çektim. Denize de TIR'la taşıdım"