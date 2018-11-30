River Plate - Boca Juniors Libertadores finali Santiago Bernabeu'da oynanacak

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da yaptığı basın toplantısında Libertadores kupası final maçının 9 Aralık'ta İspanya'da Real Madrid'in sahasında oynanacağını açıkladı.

Dominguez, futbolda şiddetin yerinin olmadığını belirterek, "Vandalizmi tekrar kınıyorum. Futbol, bu şiddet olayları yüzünden durmayacak, bizim gibi birçok kişi bu harika sporu çok seviyor. Futbol değerleri taşır. Kazanmak ya da kaybetmektir, ölmek veya öldürmek değil." dedi.

Kararın alınmasında katkısı olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e teşekkür eden Dominguez, "Final maçı 9 Aralık saat 20.30'da oynanacak, kapılar futbolun iyiliğini isteyen taraftarlar için açıktır. Holiganlar gelmeyi aklından bile geçirmesin, onlar için yer yok." ifadelerini kullandı.

ERTELENEN LIBERTADORES KUPASI

Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Libertadores Kupası final maçının ikinci ayağının cumartesi günü yapılması planlanmış, fakat maç öncesinde River Plate taraftarlarının Boca Juniors ekibini taşıyan otobüsü taşlaması üzerine müsabaka ertelenmişti.

Arjantin'de "tarihi derbi" olarak tanımlanan Libertadores Kupası finalinin birinci ayağı Boca Juniors'un ev sahipliğini yaptığı La Bombonera Stadyumunda oynanmış ve maç 2-2 berabere bitmişti.

