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River Plate taraftarları Boca Juniors otobüsüne saldırdı!

FUTBOL HABERLERİ  | 24.11.2018 22:46 | Son Güncelleme

River Plate ile Boca Juniors arasındaki Güney Amerika Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası'nın final rövanşı öncesi büyük olaylar çıktı. River Plate taraftarları Boca Juniors otobüsüne saldırdı, polis biber gazı attı. Biber gazından etkilenen Tevez, Abila, Cardona, Almendra ve Sebastian Villa soyunma odasında kusarken, Leonarda Jara ve Pablo Perez'in ise vücudunda cam kesikleri oluştu. River-Boca maçı 1 saat süreyle ertelendi.

River Plate taraftarları Boca Juniors otobüsüne saldırdı!

Güney Amerika Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası'nın final rövanşı öncesi olaylar çıktı. River Plate taraftarlarının attığı yabancı cisimlerle Boca Juniors takım otobüsünün camlarını kırdı.

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İçeri atılan biber gazından etkilenen Carlos Tevez, Abila, Cardona, Almendra ve Sebastian Villa soyunma odasında kustu.

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Ayrıca otobüsün taşlandığı esnada cam parçasının isabet etmesi sonucu vücudunda kesikler oluşan Leonarda Jara ve Pablo Perez hastaneye götürüldü. River-Boca maçı 1 saat süreyle ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
River Plate - Boca Juniors Pablo Perez carlos tevez Abila Cardona Almendra

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River Plate taraftarları Boca Juniors otobüsüne saldırdı!

River Plate taraftarları Boca Juniors otobüsüne saldırdı!

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