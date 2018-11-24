River Plate taraftarları Boca Juniors otobüsüne saldırdı!

Güney Amerika Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası'nın final rövanşı öncesi olaylar çıktı. River Plate taraftarlarının attığı yabancı cisimlerle Boca Juniors takım otobüsünün camlarını kırdı.

İçeri atılan biber gazından etkilenen Carlos Tevez, Abila, Cardona, Almendra ve Sebastian Villa soyunma odasında kustu.

Ayrıca otobüsün taşlandığı esnada cam parçasının isabet etmesi sonucu vücudunda kesikler oluşan Leonarda Jara ve Pablo Perez hastaneye götürüldü. River-Boca maçı 1 saat süreyle ertelendi.



