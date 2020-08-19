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Rıza Çalımbay: Avrupa’da çok başarılı olacağız

SİVASSPOR HABERLERİ  | 19.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

DG Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, “Her şeye rağmen ligi iyi bir yerde bitirdik. Avrupa Ligi’ne gruplardan başlayacağız. Bu da çok güzel bir şey. İnşallah Avrupa’da da çok başarılı olacağız” dedi.

Rıza Çalımbay: Avrupa’da çok başarılı olacağız

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu’nun Gerede ilçesinde devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

İlk olarak sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Çalımbay, “Geçen sezon ligi istediğimiz bir yerde bitirdik. Daha da iyi olabilirdi ama yaşadığımız şanssızlıklar oldu. Her şeye rağmen iyi bir yerde bitirdik. Avrupa Ligi'ne gruplardan başlayacağız. Bu da çok güzel bir şey. İnşallah Avrupa'da da çok başarılı olacağız. Ben de Demir Grup Sivasspor'da kaldığım için mutluyum. Geçtiğimiz sezon çok uyumlu şekilde çalıştık. Bundan önce de aynı şekilde 3 yıl boyunca uyumlu şekilde çalışmıştık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde sürecek” açıklamasında bulundu.

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Çalımbay yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını ifade ederek, kulüplerin sağlıklı bir lig geçirmesini temenni etti.

"SIKIŞTIRILMIŞ BİR LİG OLACAK"

Geçtiğimiz sezon yakaladıkları istikrarı bu sezon da sürdürmek istediklerini belirten Çalımbay, “Ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bana göre en önemli şeylerden biri de Avrupa'da başarılı olmak. Kuvvetli takımlarla oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar da burada olacak. Zor bir grup olacak ama her şeye hazırlıklıyız biz. Buradaki en önemli şey yapacağımız transferler. Oyuncularımızın hepsinin aynı ayarda olması gerekiyor. Bu sene 21 takım olması nedeniyle bir sürü maç oynanacak. Belki 60'ın üzerinde maç yapacağız. Sıkıştırılmış bir lig olacak. Mayısın 15'inde ligi bitirmemiz gerekiyor. Çünkü Avrupa Şampiyonası var A Milli Takımımızın. Yeni transferlerimizden gerekli katkıyı alırsak, yaptığımız şeylerin üzerine çıkabiliriz” diye konuştu.

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"3-4 OYUNCU DAHA ALINCA TRANSFERİ KAPATACAĞIZ"

Bolu kampının güzel gittiğini ve çalışma ortamının gayet iyi olduğunu söyleyen Çalımbay, “Bir sıkıntımız yok. Her açıdan güzel gidiyor. İstanbul'da 2 tane hazırlık maçı yapacağız. Bizim açımızdan çok iyi olacak, yeni arkadaşlarımızın kaynaşması adına. Transferleri bir an önce yaparsak bizim için mükemmel olacak. İyi transferler yapmak zorundayız. Bu işin şakası yok. Çok iyi oyunculara ihtiyacımız var. Bu sene de 5 oyuncu değişikliği yapabileceğiz. Bu yüzden kadrosu geniş ve iyi oyunculara sahip takımlar avantaj yakalayacak. Biz de dikkatli olarak iyi oyuncular almaya çalışıyoruz. 3-4 oyuncu daha alınca transferi kapatacağız” şeklinde konuştu.

(İHA)


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