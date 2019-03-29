Rıza Çalımbay: Beşiktaş ile çalışmak her zaman isterim

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide Zehra Mustafa Dalgıç ve Yavuz Selim Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Rıza Çalımbay, hem kariyeri hem de futbol camiasıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Gençler ise Çalımbay’a büyük ilgi gösterdi.

"TEK HAYALİM FUTBOLCU OLMAKTI"

Tek hayalinin futbolcu olmak olduğunu kaydeden Rıza Çalımbay, “Benim bütün hayalim futbolcu olmaktı. Sizler gibi okuma şansım olmadı. 1980 yılında 17 yaşında Beşiktaş’ta oynamaya başladım. Beşiktaş’ın en çok formasını giyen, en çok şampiyonluk gören oyuncusu oldum. Beşiktaş’ta yaşamadığım hiçbir şey kalmadı. Yıllarca da milli takımda kaptanlık yaptım. O nedenle futbolda ne hayal ettiysem hepsini gerçekleştirdim. Özel maçlarla birlikte 600’e yakın forma giydim” dedi.

"BEŞİKTAŞ İLE ÇALIŞMAK HER ZAMAN İSTERİM"

Çalımbay, Beşiktaş’la ilgili söylentilere de son noktayı şu sözlerle koydu: “Hepimizin adı geçiyor. Şu anda net görülen bir şey yok. Zaten şu anda çalışan hoca var. Önümüzdeki ay yönetim kongreye gidecek zaten. Şu anda isimler yazılabilir ama ben bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ben tabii ki de Beşiktaş ile çalışmak, görev almak her zaman isterim. Daha önce de görev aldım, tekrar çalışmak isterim”