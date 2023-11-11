Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki durumu özetledi! ''Takımda kriz var''

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın istifası sonrası takımın başına geçen teknik direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"BÜTÜN FUTBOL HAYATIM BEŞİKTAŞ'TA BAŞLADI VE BURADA BİTTİ"

Rıza Çalımbay: "Bütün futbol hayatım Beşiktaş'ta başladı ve burada bitti. Beşiktaş'ın bende yeri hep apayrıdır. Aynı ilk başladığım zamana benziyor bugün. Saydın Demirören döneminde de böyle başladım. Başkan, Del Bosque zamanı çağırdı ve 'Beşiktaş'ta çalışır mısın?' dedi. Sıkıntılı ve kaosla başladık. Bir tek Galatasaray'a kaybettik, namağlup bitiriyorduk. Takımın durumu iç açıcı değil. Nerde krizi var, onu bulmamız lazım."

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAK ZORUNDA"

Rıza Çalımbay: "Beşiktaş şampiyonluğa oynamak zorunda. Başkan adayları sağ olsun beni aradılar. Hepsi değerli insanlar. Ben zaman düşünmüyorum. Tek düşündüğüm şey Başakşehir maçı. Bana zaman verildiğinde iyi şeyler yapacağıma yürekten inanıyorum. Bu takım geçen sene 15 maç namağlup gitti. Bugünkü durumdan çok iyisini yapabilirler."

"DURUMUMUZ İYİ DEĞİL' DEDİLER"

Rıza Çalımbay: "Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. 'Durumumuz iyi değil' dediler, 'Sorun değil.' dedim. 'Yapar mıyız hocam?' dediler, ben de 'Yaparız.' dedim."

"DAHA ÖNCE GELSEM, DAHA FARKLI ŞEYLER OLACAĞINI BİLİYORUM"

Rıza Çalımbay: "Nereye kadar giderse bu anlaşma... Bizim için zor bir başlangıç. Hakikatten sıkıntılı durum. Taşın altına elimizi koyacağız. Başkana da söyledim, bana bir görev teklif edildikten sonra 'Yok' demem mümkün değil! 2 maç olur, 3 maç olur! Çağırıldığım zaman gerekeni yaparım. Mutluyum, işimizin zor olduğunu biliyorum. Buraya benden önce gelen arkadaşlardan daha zor durumdayım. Daha önce gelsem, daha farklı şeyler olacağını biliyorum. Ama bu durumu atlatacağız. En önemli destekçimiz taraftar. Taraftar üzgün, kızgın, sinirli. Öncelikle onları kazanmamız lazım."

"OYUNCULARIN KAPASİTESİ BU DEĞİL"

Rıza Çalımbay: "Oyuncuların kapasitesi bu değil. Onu aşmak için zaman lazım. Ancak zaman yok. Bir ter idmanı yapacağız ve maça çıkacağız. En önemli şey Başakşehir maçını geçmek. Sonra ara var ve arada kampa gideceğiz. Aradan sonra bambaşka şekilde döneceğiz. Elimizden geleni yapacağız. O Sıkıntıları çözeceğiz. Bazılarının sıkıntısını biliyoruz, transferden oluyor. Sorunları kafadan atıp, maçlara daha iyi devam edeceğiz. Futbolda her şeyi gördüm. Çok krizli takımla gittim. Önce krizi çözüp, sonra işimize bakıyorduk. Burada zaman az, maça 1,5 gün bile yok."

"BAŞAKŞEHİR MAÇINI İYİ ŞEKİLDE BİTİRDİKTEN SONRA ÖNÜMÜZ AÇILACAK"

Rıza Çalımbay: "Sabah çok erken geldim, sabahtan beri takımı yazıyorum. Sakat çok. Altyapıdan oyuncu çıkarırız. Sakatlığı olan oyuncuyu asla oynatmayacağız. Başakşehir maçını iyi şekilde bitirdikten sonra önümüz açılacak."

"BEŞİKTAŞ BİZE VERDİ, ŞİMDİ SIRA BİZDE"

Rıza Çalımbay: "Sezon başında gelmeyi, transferleri yapmayı biz de isteriz. Ancak şu anda bizi çağırdılar. Yapacak bir şey yok. Çok iyi Beşiktaşlı olduğumu söylediler. Ne olursa olsun, çağırdıkları zaman gelirim. Beşiktaş'a minnet borçluyum. Beşiktaş bize verdi, şimdi sıra bizde. Elimizden geleni yapacağız."





