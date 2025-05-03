Rıza Çalımbay: "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi"

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 4-1 yenildi.

"BİZİM GERÇEK HEDEFİMİZ BU MAÇ DEĞİLDİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımabay, "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Bu maçta bu kadar yememiz gerekiyordu. Bizim için önemli değil. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada. Bunun için de iyi bir şekilde geçirmeyi düşündük. Maçın başında gol yedik, sonra dağıldık. İkinci yarı arkadaşlar toparladı. O maçtan dolayı kendimizi veremedik" şeklinde konuştu.