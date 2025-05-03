SPOR

83
75
54
52
51
50
45
43
43
43
42
42
41
40
35
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor

Rıza Çalımbay: "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada" dedi.

Rıza Çalımbay: "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 4-1 yenildi.

"BİZİM GERÇEK HEDEFİMİZ BU MAÇ DEĞİLDİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımabay, "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Bu maçta bu kadar yememiz gerekiyordu. Bizim için önemli değil. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada. Bunun için de iyi bir şekilde geçirmeyi düşündük. Maçın başında gol yedik, sonra dağıldık. İkinci yarı arkadaşlar toparladı. O maçtan dolayı kendimizi veremedik" şeklinde konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savino Del Bene'nin Sırp oyuncusu Maja Ognjenovic'dan Vakıfbank maçı sonrası açıklama!Savino Del Bene'nin Sırp oyuncusu Maja Ognjenovic'dan Vakıfbank maçı sonrası açıklama!
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu BeşiktaşHentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İYİ Partili Ayyüce Türkeş'e saldırı! Türkeş'ten açıklama

İYİ Partili Ayyüce Türkeş'e saldırı! Türkeş'ten açıklama

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

Victor Osimhen'den veda eder gibi açıklama! "Burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım"

Victor Osimhen'den veda eder gibi açıklama! "Burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım"

Galatasaray, Sivasspor kalesine gol oldu yağdı! Victor Osimhen'in rekor gecesi...

Galatasaray, Sivasspor kalesine gol oldu yağdı! Victor Osimhen'in rekor gecesi...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Rosier hakkında olay yaratan açıklama!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Rosier hakkında olay yaratan açıklama!

Merih Demiral'dan tarihe geçecek başarı!

Merih Demiral'dan tarihe geçecek başarı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.