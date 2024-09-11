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  4. Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken açıklamalar! ''Emre Mor'u çok istiyoruz'' Aboubakar transferi...

Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken açıklamalar! ''Emre Mor'u çok istiyoruz'' Aboubakar transferi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.09.2024 19:19
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Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Emre Mor ve Enis Bardhi'yi transfer etmek istediklerinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı Türk futbolcuyu çok istediklerini dile getirdi. İşte detaylar...

Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Hatayspor'un başına geçen Rıza Çalımbay transfer çalışmaları ile ilglii açıklama yaptı. Transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verirken, Emre Mor ve Bardhi'yi istediklerinin altını çizdi.

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

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Aboubakar transferiyle ilgili konuşan Çalımbay, "Transfer yapmamız gerekiyor. Eksik yanlarımız var. Onları gidermek için çalışıyoruz. Aboubakar, beraber çalıştığımız ve takdir ettiğimiz bir oyuncu. Bana göre takıma çok büyük faydası olacak. Kendini verirse ve konsantre olursa kesinlikle başarılı olur. Her şeyi yapabilecek kapasitede bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A KIZGIN DEĞİLİM"

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Beşiktaş'taki ayrılık sürecine de değinen deneyimli teknik adam, "Kimseye kızgın değilim. Beşiktaş dönemi oldu bitti. O konularla ilgili hiç ilgilenmiyorum. Futbolun içinde bunlar var. Ben Beşiktaşlıyım ve hiçbir zaman da Beşiktaş'tan kopmam. Bu benim mesleğim ve çok seviyorum. İşimiz zor, stresli bir meslek yapıyoruz. Şu anda tek düşüncem Hatayspor'u iyi bir yere getirmek." diye konuştu.

EMRE MOR'U ÇOK İSTİYORUZ

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Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor ve Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi'yi transfer etmek istediklerini söyleyen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

''İkisini de istiyoruz ama alınır mı alınmaz mı bilemiyorum. Özellikle Emre Mor'u istedik. Bize çok şey katacağını düşünüyorum. Cuma gününe kadar transferleri bitirmek istiyoruz.''

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Rıza Çalımbay Emre Mor Hatayspor fenerbahçe
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