Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken açıklamalar! ''Emre Mor'u çok istiyoruz'' Aboubakar transferi...

Hatayspor'un başına geçen Rıza Çalımbay transfer çalışmaları ile ilglii açıklama yaptı. Transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verirken, Emre Mor ve Bardhi'yi istediklerinin altını çizdi.

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Aboubakar transferiyle ilgili konuşan Çalımbay, "Transfer yapmamız gerekiyor. Eksik yanlarımız var. Onları gidermek için çalışıyoruz. Aboubakar, beraber çalıştığımız ve takdir ettiğimiz bir oyuncu. Bana göre takıma çok büyük faydası olacak. Kendini verirse ve konsantre olursa kesinlikle başarılı olur. Her şeyi yapabilecek kapasitede bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A KIZGIN DEĞİLİM"

Beşiktaş'taki ayrılık sürecine de değinen deneyimli teknik adam, "Kimseye kızgın değilim. Beşiktaş dönemi oldu bitti. O konularla ilgili hiç ilgilenmiyorum. Futbolun içinde bunlar var. Ben Beşiktaşlıyım ve hiçbir zaman da Beşiktaş'tan kopmam. Bu benim mesleğim ve çok seviyorum. İşimiz zor, stresli bir meslek yapıyoruz. Şu anda tek düşüncem Hatayspor'u iyi bir yere getirmek." diye konuştu.

EMRE MOR'U ÇOK İSTİYORUZ

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor ve Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi'yi transfer etmek istediklerini söyleyen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

''İkisini de istiyoruz ama alınır mı alınmaz mı bilemiyorum. Özellikle Emre Mor'u istedik. Bize çok şey katacağını düşünüyorum. Cuma gününe kadar transferleri bitirmek istiyoruz.''