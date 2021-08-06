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Rıza Çalımbay'dan galibiyet sonrası paylaşım

06.08.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Dinamı Batumi’yi 2-1 yendikleri maçın ardından paylaşımda bulundu. Çalımbay, "Ülkemize armağan olsun" dedi.

Rıza Çalımbay'dan galibiyet sonrası paylaşım

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’yi 2-1 yenerek rövanş maçı öncesi avantaj yakalayan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonu galibiyet paylaşımı yaptı.

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Sosyal medya hesabından galibiyet fotoğrafını paylaşan Çalımbay, "Bu zor günlerde sizleri biraz mutlu edebildiysek ne mutlu bize, ülkemize armağan olsun" notunu ekledi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni kazandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Süper Lig Sivasspor
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